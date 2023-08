Prima Categoria – Bisalta ai blocchi di partenza: il 16 agosto raduno a Beinette. Convocati e amichevoli

Si avvicina la data di inizio lavori anche per il Bisalta Calcio: i rossoblu del confermato mister Paolo Fresia sono pronti ad iniziare gli allenamenti in vista della Prima Categoria 2023-24. Il gruppo si radunerà mercoledì 16 agosto per la prima seduta sul campo, in programma alle 19.30, allo Stadio “San Giacomo” di Beinette.

Di seguito l’elenco dei convocati:

BISALTA CALCIO – PRIMA CATEGORIA 2023-24

PORTIERI

Alessandro Bosia, Riccardo Abellonio

DIFENSORI

Luca Griseri, Luca Fenoglio, Alagie Bojang, Paolo Garelli, Matteo Quaranta, Alessio Marengo, Mattia Prioli, Ameth Konate, Pietro Grosso

CENTROCAMPISTI

Kevin Sacco, Matteo Toselli, Davide Oggero, Kader Kouakou, Jacopo Nasta.

ATTACCANTI

Lorenzo Bonaventura, Lorenzo Viscusi, Lorenzo Petris, Abdoul Bonkoungou, Ayoube Elkarroumi, Matteo Robaldo, Elia Giana.

Allenatore: Paolo Fresia

Fissate anche le amichevoli pre-campionato (orari in via di definizione): il Bisalta affronterà sul terreno amico di Beinette il Busca (sabato 19 agosto) e la Saviglianese (domenica 27).

Ricordiamo che il Bisalta debutterà ufficialmente domenica 3 settembre (ore 15), con la prima gara di Coppa Piemonte, al “San Giacomo” contro il Tre Valli (nel Triangolare 20 in cui figura anche il Boves MDG). Sette giorni dopo, sempre alle 15, l’esordio in campionato, in trasferta a Racconigi.