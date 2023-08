Basket B/U19: Novipiù Campus, dal Bayern il globetrotter nazionale Mario Brunetto

Novipiù Campus Piemonte è lieta di dare il benvenuto a Mario Brunetto che nel 2023-24 giocherà in Serie B Interregionale ed Under 19 Eccellenza. Guardia-ala piccola di 207 cm e 81 kg, è nato nel 2005 (12 giugno) a La Spezia. Inizia a giocare a basket nel Canaletto dove rimane fino al 2018-19 poi inizia la sua carriera da vero e proprio globetrotter. Il primo trasferimento è nel 2019-20 con l’approdo a Fidenza con cui partecipa all’EYBL U15 (prima della sospensione dei campionati per covid).

Poi arriva alla Fortitudo Bologna con cui gioca la prima parte del 20-21 in U16 Eccellenza e termina l’annata a Forlì. Nel 21-22 si sposta in Toscana dove a Pistoia gioca in U17 Eccellenza, U19 Eccellenza, C Silver (con Montale) ed è aggregato nei 12 giocatori della A2. Poi nel 22-23 dopo un torneo estivo con Bassano arriva a Cividale in U19 Eccellenza e nel roster dell’A2. Nei primi mesi della stagione partecipa inoltre alla Next Gen con Brindisi (21 ppg con tre partite disputate). Da gennaio 2023 lascia il Friuli grazie alla prestigiosa chiamata del Bayern Monaco. Una volta arrivato in Germania termina la propria annata tra NBBL U19, Regional Liga e l’Adidas Next Gen Tournament di Eurolague (8 ppg).

Inoltre, negli ultimi due anni è stato convocato in nazionale italiana Under 18, con all’attivo un raduno a Novarello (2022) e un raduno ed un torneo a Potenza (giugno 2023).

Il suo personale “giro del Mondo” prosegue ora con l’arrivo in Piemonte a Novipiù Campus per giocare la Serie B Interregionale e la Under 19 Eccellenza.

c.s.