Escursionista muore stroncato da malore sulle pendici del Monte Fenera

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa mattina sulle pendici del Monte Fenera, comune di Borgosesia (VC) per recuperare un uomo deceduto a causa di un malore. L’allarme è stato lanciato dal compagno di escursione poco prima delle 11 quando la vittima ha accusato un probabile arresto cardiocircolatorio.

Immediato è stato l’invio dell’elisoccorso del 118 e lo sbarco al verricello dell’équipe sanitaria , che dopo aver avviato prolungate manovre di rianimazione cardiocircolatoria, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono giunte lr squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno preso in carico la salma. Dopo l’autorizzazione alla rimozione, il corpo è stato trasportato a piedi fino alla strada carrozzabile dove è stato consegnato ai Carabinieri.