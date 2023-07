Nella mente del lupo, una mostra sul lupo da vedere ma soprattutto da vivere

Nella Mente del lupo è un’esperienza immersiva per raccontare la coesistenza tra gli umani e il selvatico.

Una mostra itinerante del progetto LIFE Wolfalps EU che dall’11 giugno al 3 settembre sarà ospite del Complesso monumentale San Francesco a Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Nella mente del lupo è una mostra che fa vivere al visitatore, grazie a video e effetti sonori, una giornata sulle Alpi attraverso gli occhi di un giovane lupo in dispersione, alla ricerca di un territorio e di un partner con cui fondare il proprio nuovo branco.

Il visitatore si siede al centro di una sala di proiezione e può guardando le immagini su un grande schermo vedere il “mondo” ad altezza di occhi di lupo, “ragionare” come un giovane lupo, capire quali sono i codici con cui la sua mente legge la realtà e quali strategie adotta per attraversare una strada, predare o fuggire da un cane posto a protezione del bestiame.

Arricchiscono gli allestimenti pannelli esplicativi, grandi immagini, un diorama e l’angolo delle curiosità. Una sezione pensata per un pubblico generico e in particolare per quello delle famiglie con bambini che con un linguaggio semplice e brillante, accompagnato da simpatici disegni, risponde alle principali curiosità sul predatore e offre spunti di riflessione. Uno spazio con tantissimi contenuti scientificamente certificati per dare gli elementi al necessari al visitatore di farsi una propria opinione, ma informata, sul ritorno naturale del lupo e sulla possibilità della coesistenza con l’uomo.

Nel periodo della mostra saranno proposte attività e laboratori per i ragazzi, escursioni in bicicletta con visita al Centro Uomini e Lupi e conferenze.

Curiosi di Natura!

Per voi abbiamo creato l’Angolo delle curiosità e mettiamo a disposizione una Guida Parco per giochi, laboratori per rispondere ad ogni curiosità sugli animali e la flora del Parco, per far conoscere la biodiversità alpina grazie al Programma Young Ranger. Un’opportunità unica e gratuita per approfondire il rapporto fra esseri umani e natura attraverso una delle specie più carismatiche del nostro territorio, il lupo!

Animazioni nell’orario di apertura della mostra nelle date: 11 giugno, 15, 25 giugno; 2, 6, 15, 20, 30 luglio; 3, 5, 17, 24, 27 agosto, 2 settembre.

Sulle tracce del lupo nei Parchi

In sella dal Museo Civico San Francesco di Cuneo al Centro Uomini e Lupi di Entracque attraverso il Parco fluviale Gesso e Stura. Una pedalata con un accompagnatore cicloturistico e guida parco sulle tracce del lupo dalla città al Parco naturale Alpi Marittime.

Tre proposte gratuite su prenotazione nelle date: lunedì 10 luglio; mercoledì 26 luglio; mercoledì 9 agosto.

Clicca qui per le informazioni dettagliate.

Laboratorio: Chi abita qui? Sulle tracce degli animali del Parco.

Sabato 8 luglio, alle ore 10, alla Casa del Fiume (Parco fluviale Gesso e Stura. p.le W. Cavallera 13) proveremo insieme a riconoscere gli animali in un modo unico, con occhi svegli e pieni di curiosità scopriremo infatti segni inconfondibili del loro passaggio. Capiremo come, saper cercare e riconoscere queste tracce, sia utile per studiarli anche senza vederli e soprattutto disturbarli. Fine dell’attività alle ore 11.30.

Laboratorio: Shhh! Facciamo silenzio che qui abitano gli animali.

Sabato 22 luglio, alle ore 10, nel Bosco della Crocetta (Parco fluviale Gesso e Stura) dopo aver imparato i segni inconfondibili del passaggio dei selvatici, proviamo a scoprire insieme alcune abitudini e caratteristiche degli animali che abitano il Parco. Scatteremo veloci come i caprioli, tenderemo le orecchie come le lepri o cercheremo il cibo proprio come i cinghiali. Fine dell’attività alle ore 11.30.

Serate e conferenze

Cuneo – Giovedì 29 giugno, ore 21

Parliamo di lupo e altri animali selvatici.

Entracque – Giovedì 20 luglio, ore 21

Gli animali del Parco. Guida minima per conoscere la fauna alpina.

Ormea – Giovedì 3 agosto, ore 21

Alla scoperta degli animali del Parco nel clima che cambia.

Upega – Giovedì 17 agosto, ore 21

Alla scoperta degli animali del Parco nel clima che cambia.

Castelletto Stura – Giovedì 31 agosto, ore 21

Parliamo di lupo e altri animali selvatici.

Info pratiche

Data: domenica 11 giugno – domenica 3 settembre.

Orari: dalle 15.30 alle 18.30, dal martedì alla domenica.

Informazioni sulla mostra: tel. 0171 1740052 | 0171976800 | [email protected].

Informazioni sulle attività di animazione: tel. 0171 1740052 | [email protected].

Ingresso: libero.

Indirizzo: Complesso monumentale San Francesco, via Santa Maria 10, Cuneo.