Basket B/U19: Carmine Caporaso “inaugura” il mercato della Novipiù Campus Piemonte

Novipiù Campus Piemonte è lieta di dare il benvenuto a Carmine Caporaso, ala classe 2006 che farà parte della squadra impegnata in Serie B Interregionale ed Under 19 Eccellenza.

Nella stagione 2023-24 la Società seguirà ancora fedelmente la linea tracciata l’anno scorso, con l’obiettivo di dare l’opportunità agli U19 di poter giocare ed essere protagonisti anche sul palcoscenico della B. Ad aprire le danze nell’allestimento del roster è il primo arrivo Carmine Caporaso.

Ala campana di 195 cm e 83 kg è nato l’11/01/2006. Inizia a giocare a basket a 11 anni a Nola (Na), per poi trasferirsi per due anni alla “Vito Lepore” di Avellino. Successivamente va a vestire la canotta della Kouros Napoli con cui resta fino al 2022 (da Under 14 ad Under 17 Eccellenza). Negli anni partenopei viene chiamato nella selezione centro-sud della nazionale azzurra U14 e U16, con la convocazione negli ultimi 18 selezionati per l’Europeo U16. Inoltre, disputa l’EYBL, competizione continentale giovanile.

Poi, nel 2022-23 sbarca a Salerno in cui gioca in Under 17 Eccellenza ed è aggregato alla prima squadra impegnata in Serie B.

Novipiù Campus ha acquisito il cartellino di Carmine Caporaso che nel 2023-24 arriva in Piemonte per mettersi in gioco sui due fronti Under 19 Eccellenza e Serie B Interregionale.

