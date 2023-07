Skiroll, sprint 200 metri di Lavarone: Emanuele Becchis da applausi

Emanuele Becchis (Sci Club Entracque Alpi Marittime) è nuovamente sul gradino più alto del podio: il piemontese si è aggiudicato la sprint 200 metri di Lavarone, valida per l’ottava tappa di Coppa Italia NextPro 2023 di skiroll che si è tenuta nel pomeriggio di sabato 22 luglio.

La competizione, organizzata dal Team Futura-Asd White Fox del presidente Andrea Buttaboni sotto l’egida della FISI e in collaborazione col Comitato FISI Trentino e con l’APT Alpe Cimbra, ha riproposto il formato già osservato in stagione a Sgonico (Trieste) e Cicagna (Genova) – località nelle quali a trionfare erano stati proprio i due vincitori

odierni – e, più recentemente, in occasione del fine settimana d’esordio di Coppa del Mondo a Schuchinsk (Kazakistan).

Nel circuito internazionale in questo format tra gli uomini l’Italia aveva esultato proprio con Becchis e anche in landa trentina il 30enne piemontese ha dato dimostrazione del suo eccellente stato di forma, ottenendo il miglior tempo in qualifica nella gara Giovani/Senior (17″09) ed eliminando, dagli ottavi di finale in poi, i vari Edi Mortagna, Riccardo Lorenzo Masiero, Gianmarco Gatti e Alessio Berlanda (Team Futura-Asd White Fox, secondo classificato). Terza posizione per Michele Valerio (Unione Sportiva Carisolo), anch’egli reduce da un weekend positivo a Schuchinsk con indosso i colori azzurri, che ha avuto la meglio nella “finalina” su Gianmarco Gatti (Sci Club Valle Anzasca). Settimo Matteo Tanel (Robinson Ski Team), eliminato ai quarti da Berlanda.

