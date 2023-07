Martedì 25 luglio, alle 17, presso l’hotel “Giardino dei Tigli” (Via Santa Marta 2) a Fossano, Confagricoltura Cuneo organizza il corso di formazione obbligatorio in materia di biosicurezza negli allevamenti suini, previsto dal Decreto del 28 giugno 2022. Il programma prevede gli interventi di: Simone Cabra (dirigente veterinario ASL CN1) che approfondirà il Decreto 28 giugno 2022 e gli aspetti normativi previsti; Paolo Mattio (veterinario libero professionista) che illustrerà come gestire la biosicurezza in azienda e quali sono i rischi di introduzione di malattie infettive e diffusive e Davide Bizzarri (veterinario area marketing Fatro Spa) che tratterà, invece, il tema della biosicurezza e dei presidi medico-chirurgici. Le conclusioni del momento formativo saranno a cura di Rudy Milani, presidente nazionale della federazione nazionale Suini di Confagricoltura.

“Al di là degli obblighi di legge, è fondamentale conoscere e mettere in atto le misure di biosicurezza che riguardano gli allevamenti suinicoli, ancor più in un momento emergenziale come quello che il comparto sta vivendo per via della presenza della Peste Suina Africana non molto distante da quello che è il cuore suinicolo del Piemonte, ossia l’area fossanese e quella saviglianese – spiega Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo –. Pur consapevoli che tutti gli aspetti sanitari e le procedure connesse sono già adottati con estremo rigore dagli allevamenti della Granda, occorre mantenere alta la guardia per scongiurare ogni possibile rischio”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confagricoltura Cuneo al numero 0171/692143 o tramite e-mail a: [email protected].