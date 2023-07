Importanti risorse sul territorio per favorire la decarbonizzazione

Mercoledì 5 luglio a Courchevel, in Savoia, il Comitato di Sorveglianza dell’Autorità di gestione del Programma InterregAlcotra Italia-Francia 2021-2027 ha approvato due progetti singoli che vedono la Camera di commercio di Cuneo protagonista.

Il primo – MC0 – Mission Carb 0, che ha come capofila la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur prevede la gestione da parte della Camera di commercio di risorse per circa 200.000 euro, destinate ad azioni da svolgere con e a favore delle imprese sui temi della sostenibilità, ed in particolare della decarbonizzazione dei processi produttivi. Prestigiosi i partner italiani e francesi che ci aiuteranno nello sviluppo della strategia: Confindustria Cuneo, MIAC Scpa, CdC di Torino,Centro Servizi Industrie Srl, Environment Park S.p.A. (To), Chambre de commerce et d’industrie de la Savoie, RisingSud, Arts et métiersArts et métiers (AMVALOR), Cluster Montagne.

Il lavoro con i partner consentirà di trasferire sul territorio cuneese le sperimentazioni effettuate nel settore della meccatronica, nel cluster della montagna e nella filiera aromi e profumi.

Il secondo – G.A.G. – Goccia a goccia – sin dal nome evoca quella che è una delle criticità della nostra provincia: la carenza d’acqua. Il progetto, che ha come capofila la Chambre de sMétiers et de l’Artisanat de la Région PACA Dèpartement 06, intende accompagnare le imprese della filiera agroalimentare nelle azioni volte a rendere i processi più performanti ed efficienti nel rispetto sia di una corretta transizione ecologica sia di una competitività economica sul lungo periodo. È di circa 300.000 euro il budget che la Camera di commercio di Cuneo gestirà nel progetto che ci vedrà collaborare con Fondazione Agrion, Politecnico di Torino, Camera di commercio Riviere di Liguria e la Chambre de Commerce et d’Industrie de NiceCôte d’Azur e Aix Marseille Université.

Alcotra è un programma europeo di cooperazione transfrontaliera che ha l’obiettivo di rafforzare la coesione tra territori frontalieri italiani e francesi attraverso progetti di cooperazione che rispondano a bisogni rientranti nelle macro direttrici di sviluppo individuate dall’Unione Europea: innovazione e digitalizzazione, tutela ambientale e sostegno alla resilienza della popolazione in area montana e rurale. La Camera di commercio di Cuneo è impegnata da sempre in questi progetti, ideati e realizzati da partenariati composti da soggetti italiani e soggetti francesi, coinvolti in un lavoro congiunto per la realizzazione di obiettivi comuni.

“Riparte una nuova stagione di programmazione europea e l’ente camerale è ancora protagonista – afferma il Presidente Mauro Gola – I temi della decarbonizzazione dei processi produttivi e dell’ottimizzazione della gestione idrica sono di grande attualità e di forte impatto sul tessuto imprenditoriale e confido che dal confronto con gli enti di ricerca e i partner italiani e stranieri possano nascere progettualità di valore per il nostro territorio.”

Archiviato il successo delle due candidature la Camera di commercio di Cuneo continua ad operare nell’ambito del coordinamento territoriale della Cabina di Regia per il Posizionamento Strategico della Provincia di Cuneo, istituita insieme a Provincia di Cuneo e Fondazione CRC, per individuare le priorità di intervento locali a valere sulle risorse nazionali ed europee.