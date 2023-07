Andrea Penna nominato nuovo Coordinatore della Sezione di Gioventù Nazionale – Langhe e Roero

Gioventù Nazionale provincia Cuneo rende noto che, nella giornata di venerdì 14 luglio, è stato nominato il nuovo Coordinatore della Sezione di Gioventù Nazionale – Langhe e Roero.

Alla presenza del Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale, l’Assessore di Marene Alberto Deninotti, a seguito della decisione unanime del gruppo, è stato affidato l’incarico di Coordinatore GN – Langhe e Roero ad Andrea Penna.

Il Coordinatore provinciale di GN, Alberto Deninotti, si dice “profondamente soddisfatto e convinto che Penna saprà guidare il gruppo delle Langhe e del Roero con impegno e professionalità”, sottolineando con altrettanta soddisfazione di come “Gioventù Nazionale stia crescendo in tutto il territorio e, così facendo, raggiunga sempre più giovani avvicinandoli alla politica e creando legami tra tutto il territorio provinciale”.

Il nuovo Coordinatore della Sezione di Gioventù Nazionale – Langhe e Roero, Andrea Penna, afferma di essere molto “orgoglioso della nascita del gruppo, nonché molto determinato nel far riscoprire la passione per la politica nella Langa e il Roero a quanti più giovani possibile, così come a portare la bellezza della nostra terra a quante più persone possibile”.

Nell’accettare l’incarico, il neo Coordinatore ringrazia i nuovi iscritti tra cui Simone Vigna (vice Coordinatore) “per il sostegno ed il supporto dimostrato”, un particolare ringraziamento lo riserva poi ad Alberto Deninotti “per la fiducia riposta nei miei confronti”, a Francesco Roggero, Coordinatore di GN Neive, e Alessandro Amato, Coordinatore di GN Alba”.