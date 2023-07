Atletica: Gemetto e Oddone si aggiudicano il primo “Miglio di Cuneo”

Prima edizione del Miglio di Cuneo ieri, 12 luglio, al Campo di Atletica Walter Merlo. L’evento, organizzato dall’ASD Dragonero in pista, era inserito nel nuovo Trofeo Miglio Piemonte, approvato dal Consiglio Regionale FIDAL Piemonte.

Nella prova femminile, vittoria della piemontese del DK Runners Milano Valentina Gemetto in 4:52.28. Alle sue spalle, seconda piazza per la junior Priscilla Ravera (ASD Dragonero) in 5:36.37, terza Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti) in 5:41.34. Ben 64 i partecipanti alla prova maschile, che vede il successo di Enrico Martino Oddone (Atl. Giò 22 Rivera) in 4:18.53, seguito dallo junior Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo), secondo in 4:27.82; terza piazza per Guglielmo Giuliano (ASD Dragonero) con 4:35.00.

Nel programma gare anche gli 800 metri per la categoria ragazzi e ragazze. Doppietta dell’ASD Dragonero che conquista il successo in entrambe le prove grazie a Lorenzo Gallo (2:21.83) e a Francesca Carignano (2:43.71).

