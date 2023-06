Cortemilia: oltre 260 piloti per il Campionato Regionale Enduro

Terzo appuntamento stagionale per il “circus” dell’Enduro piemontese che si è ritrovato domenica 25 giugno in quel di Cortemilia. Sempre di alto livello l’organizzazione messa in campo dal Motoclub 100 Torri di Alba, che anche in questa occasione ha saputo allestire una manifestazione praticamente perfetta.

Molto tecniche le prove speciali, un fettucciato molto vario facilmente accessibile dal numero pubblico ed una linea impegnativa, dove è maggiormente emersa la differenza di prestazioni dei concorrenti.

Con 260 partenti, di cui molti provenienti dalla vicina Liguria, l’Enduro piemontese sta comunque vivendo una buona stagione, con un bel gruppo di contendenti che si lottano per le posizioni di vertice.

Molto gradita anche in questa occasione la presenza di alcuni componenti del Team Boano TM, con Deny Philippaerts che ha fatto segnare i migliori riscontri cronometrici e si è aggiudicato la classifica assoluta di giornata e la classe “ospiti”

La miglior prestazione assoluta dei piemontesi è stata ottenuta da Andrea Giacchero portacolori del Motoclub Azeglio che ha chiuso al primo posto nella Top Class. Alle sue spalle un efficacissimo Nicola Nasi (Alfieri) che ha occupato il secondo gradino del podio. Terzo di giornata nella Top il giovane Samuli Boano (Dogliani), figlio (e nipote) d’arte….che sta dimostrando una notevole crescita di gara in gara.

Ottima prova anche per Marco Vizio (Ceva) che ha fatto segnare i migliori riscontri cronometrici tra i Senior. Tra gli Junior era invece Alessio Gallo (Dogliani) a siglare la migliore prestazione, notevole anche la performances di Manuel Ulivi (Made Of Moto) che dominava la categoria Territoriali.

Nelle classi riservate ai più giovani era Alessio Berger (Alfieri) ad imporsi nella sempre combattuta Cadetti per un soffio su Gabriele Giordano (Dogliani). Dominio invece per Marco Cardone (Major Motor) nella 50.

Nell’Enduro piemontese grande spazio anche ai piloti più “maturi” impegnati nelle classi Major. In questa occasione erano Baima Besquet (Torino) tra i Major, Andrea Gianni (Torino) nei Veteran ad ottenete le vittorie di categoria.

Da non dimenticare la classe Lady, con Sabrina Lazzarino (Alfieri) che precedeva Paola Veronelli (Altaserra) e Susanna Grasso (Altaserra).

Vittoria a sorpresa tra le Squadre, con il neonato MC Torino che con Baima Besquet, Andrea Gianni e Alessandro e Massimo Ravetta si imponeva davanti al Dogliani ed al Vittorio Alfieri.

Il prossimo appuntamento per il campionato piemontese sarà tra due settimane, il 9 luglio a San Giacomo di Roburent, con organizzazione a cura del Motoclub

MASSIMO DELLE PIANE