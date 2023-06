Mille Creazioni di Map, 75 anni di lavori

E’ il titolo della mostra personale di Marzio Avalle, che verrà inaugurata venerdì 30 giugno 2023, alle ore 18,00, nella sede di Brarte in via Vittorio Emanuele II. 148 – Bra, per concludersi il 16 luglio.

Marzio Avalle, è conosciuto come Map perché ex titolare, con la moglie Fiorella Nemolis, del negozio MAP di oggettistica – design e di artigianato artistico e gadget, sito fino al 2013, in via Principi di Piemonte, n. 39 Bra (Cn).

E’ la vibrante creatività, a soli nove anni, ad ispirarlo per produrre già disegni e opere pittoriche.

Il suo percorso artistico comprende diverse fasi, anzi, diverse anime.

In 75 anni di lavoro ha prodotto circa 1000 pezzi di ogni genere. Continua ad inventare nuovi processi per fare arte, un talento naturale nello sperimentare e plasmare molteplici materiali: legno, ceramica,vetro, rame, acciaio, ferro, laminati plastici, perspex, tessuto. Pirotecnico sperimentatore accoglie con entusiasmo la tecnologia e la utilizza realizzando, con la stampante, singolari sculture in resina.

Per informazione:

ASSOCIAZIONE BRARTE – tel.338.420405

mail: [email protected]

Orari:

Giovedi – Venerdi – 16,30 – 19,00

Sabato -10,00-12,00 /16,30 -19,00

Domenica – 10, 00 -12,00