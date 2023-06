Taglio del nastro per la tredicesima edizione di C’è Fermento a Saluzzo (VIDEO)

Il meglio della produzione birraria artigianale e dello street food è in arrivato da tutta Italia con

destinazione Saluzzo! C’è Fermento si conferma uno degli appuntamenti più importanti del settore, un punto di riferimento per birrai, intenditori e amanti della birra artigianale.

Curato dalla Fondazione Amleto Bertoni, con la collaborazione della Città di Saluzzo e della Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo, la tradizionale kermesse torna anche nell’edizione 2023 ad essere occasione di incontro e di avvicinamento per tutti coloro che desiderano non solo gustare la birra, ma anche conoscerla in profondità.

Con questo obiettivo da ieri sino al 25 giugno sarò possibile partecipare a momenti di formazione, visite guidate sul territorio, laboratori tematici, percorsi di degustazione. E ancora, non possono mancare piatti della cucina italiana ottimi da gustare insieme alle birre artigianali di qualità.

Riflettori puntati sui produttori italiani, la birroteca firmata Terres Monviso e la birra di C’è Fermento. Un totale di diciannove birrifici, una beer firm e undici cucine di strada che

per quattro giorni animano il cortile principale de Il Quartiere della ex caserma Musso di Saluzzo

Da ieri sera, le parole d’ordine sono birra, degustazione, formazione, musica e

soprattutto tanta voglia di stare insieme! Ben diciannove infatti i birrifici e una beer firm, per un totale di 130 birre alla spina, una rappresentanza che copre a tappeto tutto il Nord e il Centro Italia, dal Piemonte al Trentino-Alto Adige, dalla Lombardia alle Marche, in una proposta attentamente selezionata dalla Guida alle Birre d’Italia Slow Food e dal comitato scientifico formato da Luca Giaccone e Francesco Nota.

Tutte le birre del salone sono raccontate dai birrai che le producono e i “visitatori” hanno la possibilità di scegliere le loro preferite grazie alla Beer List messa a disposizione del pubblico

attraverso un codice QR.

Ecco il programma delle degustazioni:

Venerdì 23 giugno – dalle 19,15

Il Quartiere, Piazza Montebello 1 – Saluzzo

LA BASSA FERMENTAZIONE E DINTORNI

A cura dell’associazione Abc

Nel 1° percorso di degustazione guidato andremo a conoscere cinque delle venti aziende presenti al salone, seguendo il filo conduttore che li unisce nel panorama brassicolo contemporaneo italiano.

Costo del tour: 10€ (valido per 5 birre, escluso bicchiere griffato). Per i soci tesserati ABC costo 7€.

Prenotazioni al cell. 349-5166405 (solo messaggistica WhatsApp); mail: [email protected]

Sabato 24 giugno – dalle 18,15

Il Quartiere, Piazza Montebello 1 – Saluzzo

IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE ALES

A cura dell’associazione Abc

Nel 2° percorso di degustazione guidato andremo a conoscere cinque delle venti aziende presenti al salone, seguendo il filo conduttore che li unisce nel panorama brassicolo contemporaneo italiano. Il focus sarà sulle birre italiane ad alta fermentazione che si ispirano ai metodi di lavorazione inglesi e belgi.

Costo del tour: 10 € (valido per 5 birre, escluso bicchiere griffato). Per i soci tesserati ABC costo 7€.

Prenotazioni al cell. 349-5166405 (solo messaggistica WhatsApp); mail: [email protected]

Sabato 24 giugno – dalle 19,30

Il Quartiere, Piazza Montebello 1 – Saluzzo

LUPPOLO E DINTORNI

Nel 3° percorso di degustazione guidato andremo a conoscere cinque delle venti aziende presenti al salone, seguendo il filo conduttore che li unisce nel panorama brassicolo contemporaneo italiano.

Costo del tour: 10 € (valido per 5 birre, escluso bicchiere griffato). Per i soci tesserati ABC costo 7€.

Prenotazioni al cell. 349-5166405 (solo messaggistica WhatsApp); mail: [email protected]

Domenica 25 giugno – dalle 18,15

Il Quartiere, Piazza Montebello 1 – Saluzzo

BIRRE CON INGREDIENTI ALTERNATIVI

Nel 4° percorso di degustazione guidato andremo a conoscere cinque delle venti aziende presenti al salone, seguendo il filo conduttore che li unisce nel panorama brassicolo contemporaneo italiano. Il focus sarà sulle birre prodotte con ingredienti speciali come cereali, legno, caffè, frutta…

Costo del tour: 10 € (valido per 5 birre, escluso bicchiere griffato). Per i soci tesserati ABC costo7€.

Prenotazioni al cell. 349-5166405 (solo messaggistica WhatsApp); mail: [email protected]

Non solo birra…

Anche le 11 cucine di strada e food truck selezionati dal comitato “C’è Fermento” rappresentano tutta l’Italia, con proposte che arrivano oltre che dal Piemonte, dall’Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia e quest’anno anche dal Lazio. E così avremo fuori Piemonte: Ape Cesare, Bracevia a tutta pecora, Bstradi bottega contemporanea, I love Gnocco Fritto, Quelli della Bombetta e Scottadito. Dalla nostra regione: Blackland Burger, L’Isola delle Crepes, Schiacciala, Sbaffalo e l’Agrigelateria San Pè.

La musica

Questa sera, venerdì 23 giugno a partire dalle 22 gli spazi de Il Quartiere si animeranno con la musica di Occtakescontrol, nome d’arte di Francesco Occelli. Grande ritorno a C’è Fermento per il deejay saluzzese che alla fine degli anni ’90 forma il trio Caligola Dj Set, gruppo che ha animato matrimoni e feste private oltre i confini della provincia Granda. Oggi Occtakescontrol propone una selezione di musica elettronica, varia ed eclettica, dalle sonorità acide e a tratti psichedeliche, frutto di costante ricerca e curiosità verso i suoni che arrivano diretti all’anima.

Sabato 24 giugno sarà poi tempo di accogliere il giovanissimo DoDoJ nelle Terre del Monviso.

L’artista abruzzese Edoardo Cutropia si è reso protagonista del panorama musicale a soli 13 anni con il progetto “Musica Y Ambiente”, iniziativa sociale e culturale nata per valorizzare giovani talenti durante il periodo pandemico. Così nel 2022 è arrivato ad esibirsi in tutta Italia anticipando l’entrata in scena di Blanco, Irama e Martin Garrix al Red Valley Festival di Olbia e aprendo i live di famosi trapper italiani come Paky, Villabanks, Rhove e Deephouse. Oggi DoDoJ vanta più di 88.000 follower su Instagram e lo aspetta un fitto calendario di eventi per

l’estate 2023.

Appuntamenti OFF

Nel pomeriggio di sabato 24 giugno, Slow Food organizza un incontro – riservato ai birrari e agli

addetti ai lavori – in cui ascoltare i diversi punti di vista rispetto a ciò che si sta muovendo nel

mondo della birra artigianale italiana, in particolare in riferimento alla necessità di sviluppare una

filiera locale/italiana, tra iniziative legislative, alleanze, evoluzioni del mercato, difficoltà e

opportunità. Un incontro utile per i birrai e per tutto il movimento.