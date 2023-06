Nel 2022 il Centro don Luciano Pasquale ODV ha raggiunto i 20 anni di attività e l’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare tutti i volontari ricevendo il Presidente Giovanni De Nicolò e il Vice Presidente Giancarlo Canonico che hanno raccontato il loro operato.

L’Associazione è nata nel 2002 su esplicita richiesta dell’allora parroco di Gesù Lavoratore don Giovanni Riba che, a seguito di un appello del papa Giovanni Paolo II, chiedeva ai laici un aiuto per sostenere i sacerdoti nelle loro parrocchie.

Il Centro ha rivolto in particolare la sua attenzione alla fascia più debole della popolazione. L’ideazione e la gestione del “Progetto S.P.E.S.A” (Sostegno Per Equa Spesa Alimentare) ha portato nella nostra Città e nei territori limitrofi una politica di sostegno e di presa in carico delle difficoltà in modo nuovo e consapevole. “E’ un progetto che sa mettere in rete le famiglie, il servizio socio assistenziale, le attività produttive e le amministrazioni, al centro c’è sempre l’attenzione e la cura verso chi riceve e la gestione attenta delle risorse – riferisce la Sindaca Roberta ROBBIONE – alla Associazione dobbiamo il merito di avere avuto questa felice intuizione, di averla condivisa e gestita in modo esemplare”.

Il Centro don Luciano Pasquale ODV sul territorio di Borgo San Dalmazzo si occupa anche della gestione di un poliambulatorio rivolto a tutta popolazione – in convenzione con ASLCN1 ed il Comune di Borgo San Dalmazzo che mette a disposizione i locali di Via don Orione – dove vengono svolte operazioni paramediche mediante prestazione volontaria di personale abilitato e il doposcuola offerto agli alunni dell’Istituto comprensivo “S. Grandis” in collaborazione con le Parrocchie e, in questo ultimo anno, con il supporto della Caritas. L’ultima attività messa in campo è un servizio di sollievo/sostegno alle famiglie che si trovano a dover gestire situazioni particolari, è previsto un progetto di Auto Mutuo Aiuto “A.M.A.” gestito da Psicologi e da personale qualificato.

L’Associazione sostiene inoltre altri progetti di aiuto, di socializzazione e culturali, organizza eventi per la promozione della legalità, della pace, della nonviolenza.

“Un sentito ringraziamento – comunica l’Assessora ai Servizi Sociali Michela Galvagno – va a tutti i volontari della Associazione che operano nel silenzio e che negli anni hanno fornito aiuto e sostegno a tante persone”.

L’Amministrazione si unisce all’appello del Presidente e del Vice Presidente – ai quali va il plauso e il ringraziamento più sincero per come hanno, negli anni, saputo far crescere l’Associazione dando risposte concrete – “Il Centro don Luciano Pasquale ODV ha bisogno di nuove forze, di persone che abbiano voglia di spendere il proprio tempo per portare avanti i progetti nel solco già ben tracciato e con la volontà di far crescere ancora di più la proposta dei progetti”.

Per chi volesse contattare il Centro don Luciano Pasquale:

– sito http://www.centrodonlucianopasquale.org/index.html

– e-mail [email protected]