Domenica 25 giugno, negli spazi della Pinacoteca Civica Levis Sismonda di Racconigi, in P.zza Vittorio Emanuele II, n.15 si svolgerà il primo appuntamento collaterale alla mostra “Rodolfo Allasia. Nel silenzio del Vero”.

A partire dalle ore 15.30 sarà possibile visitare la mostra dell’artista Rodolfo Allasia, intitolata “Nel silenzio del Vero”, mentre alle ore 17.30 il pubblico potrà assistere al concerto “Le frottole e le villanelle, l’arme e gli amor,…” del Coro “Vox Amica” di Bruino, diretto da Luca Ronzitti.

Il concerto offrirà uno sguardo particolare sulla musica del tardo Rinascimento e sui mezzi privilegiati dai compositori per trattare gli argomenti della natura, dell’amore, della quotidianità: frottole, villanelle, balletti, chansons sono i generi di cui i più importanti autori dei secoli XVI e XVII si sono serviti per cantare le gioie (e i dolori) della vita.

Il Coro Vox Amica

Il Coro “Vox Amica” di Bruino nasce nel novembre 2010 per volontà di alcuni appassionati desiderosi di creare una nuova realtà musicale, aperta ad affrontare i repertori più diversi e variegati, senza limitazioni di periodo storico, né di stile.

Il gruppo conta circa una ventina di elementi, ed è diretto dalla fondazione da Luca Ronzitti.

Il repertorio finora affrontato è stato in gran parte dedicato alla musica rinascimentale e barocca ed alla sua esecuzione secondo la prassi dell’epoca. Esso comprende prime esecuzioni moderne di brani appositamente trascritti dalle fonti antiche originali, in particolare di autori piemontesi afferenti alle grandi istituzioni musicali torinesi: la Cappella del Duomo e la Cappella Regia Sabauda. L’intento di far conoscere e diffondere questi repertori, usualmente meno affrontati e noti al grande pubblico, porterà presto alla realizzazione di un CD interamente dedicato a questi brani.

Soprani

Silvia Barberis

Chiara Garzero

Anne Lebellec

Anna Nizza

Laura Scarpa

Mariangela Urbano

Contralti

Rosanna Filippone

Laura Roberto

Mara Sibona

Marianna Pagliero

Tenori

Piero Bradley

Stefano Lavezzi

Vittorio Martinengo

Michele Picco

Lorenzo Pognante

Bassi

Giovanni Imbalzano

Claudio Pellegrino

Gianni Berthod

Nato nel 1989, Luca Ronzitti intraprende presto lo studio dell’organo sotto la guida di Andrea Banaudi e del clavicembalo con Maurizio Fornero. Parallelamente agli studi classici e conseguita la laurea in Psicologia, studia Composizione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, prima con Daniele Bertotto, poi con Orazio Mula, e clavicembalo con Giorgio Tabacco, laureandosi col massimo dei voti. Particolarmente attratto dalla musica antica e barocca, ne approfondisce lo studio partecipando attivamente a seminari e corsi di interpretazione, in particolare con Luigi Ferdinando Tagliavini, Chiara Massini, Pablo Valetti e Francesco Corti. Frequenta i corsi organizzati dall’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano a Cremona e Venezia e consegue il Diploma of Advanced Studies in Canto gregoriano, Paleografia e Semiologia presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, a pieni voti e con dignità di stampa; sempre a Lugano, fa parte della Schola gregoriana “More Antiquo”. Collabora attivamente con numerose realtà musicali torinesi e piemontesi tra cui l’Accademia dei Solinghi e l’Accademia “Stefano Tempia”, l’Associazione “JSBach.it”, il Coro Filarmonico “Ruggero Maghini”, l’”Orchestra Filarmonica del Teatro Regio” di Torino e la Cappella Musicale della Cattedrale di Vercelli. È attivo in campo musicologico – occupandosi della trascrizione e revisione di partiture inedite, specialmente del periodo barocco e classico in area piemontese – nonché nel campo della ricerca sulla ricezione e didattica bachiana in Italia, anche in qualità di coordinatore della medesima area presso la società bachiana italiana “JSBach.it”. Ha diretto il Coro “Francesco Tamagno” con il quale ha collaborato con l’Orchestra “B. Bruni” di Cuneo, l’”Orchestre des Alpes de la Mer” di Nice e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino. Dal 2010 è direttore del Coro e della Schola Gregoriana “Vox Amica” di Bruino. Appassionato docente nella Scuola Secondaria, dal 2016 è Prefetto degli Studi e docente di Canto Gregoriano presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Vercelli e i corsi estivi dell’AISCGre – Sezione Italiana. Presso l’Associazione “JSBach.it – Società Bachiana Italiana” è responsabile dell’area didattica e componente del consiglio direttivo dalla sua fondazione. Dal 2022 è Direttore Artistico dell’Accademia del Santo Spirito.

Rodolfo Allasia. Nel silenzio del Vero

La Mostra Personale intitolata “Nel silenzio del vero”, dedicata al noto artista racconigese Rodolfo Allasia (Racconigi, 1948), è promossa dalla Città di Racconigi ed organizzata dall’Associazione culturale Carlo Sismonda APS insieme alle volontarie ed ai volontari della Pinacoteca civica Levis Sismonda, vanta il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Racconigi ed è stata realizzata grazie ai contributi di Fondazione CRT e alla collaborazione di Progetto Cantoregi, SOMS e Tonicadv s.n.c.

Curata da Anna Cavallera, l’esposizione presenta una sessantina di opere pittoriche scelte, le quali intendono ripercorrere visivamente la lunga carriera dell’artista racconigese, a partire dai primi lavori degli anni Sessanta, sino alle ultime tele del 2023.

L’evento è ad offerta libera – gradita la prenotazione.

Info: Ufficio turistico di Racconigi – [email protected] – 392/0811406;

Associazione Culturale Carlo Sismonda APS – [email protected];

Pinacoteca civica Levis Sismonda – www.pinacotecalevisismonda.it; [email protected], ins[email protected]_levisismonda; [email protected]