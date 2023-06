Ormea, Dogliani, Bra e Cuneo le prossime tappe di MOVIE TELLERS – La Carovana del Cinema

Riparte la carovana cinematografica di Movie Tellers – La carovana del cinema, rassegna ideata e realizzata dall’Associazione Piemonte Movie che mette in relazione le sale cinematografiche locali e il pubblico con film legati al territorio. Sin dalla prima edizione Movie Tellers ha portato nella sua rete di cinema sparsi in Piemonte un mix di film e intrattenimento di qualità, per valorizzare e riscoprire l’esperienza condivisa della sala cinematografica, oggi più che mai preziosa.

Dal 31 maggio al 30 giugno i 13 titoli scelti – 4 lungometraggi, 4 documentari, 4 cortometraggi e 1 proiezione speciale – arriveranno in 21 città delle 8 province regionali, dando vita a una ricca rassegna composta da 28 appuntamenti con 140 proiezioni totali.

Le sale cinematografiche aderenti alla 4ª edizione di questa rassegna sono:

8 nei CAPOLUOGHI Alessandria – Cinema Kristalli (15 e 19 giugno); Asti – Cinema Lumière (5 giugno) e Cinema Pastrone (13 giugno); Cuneo – Cinema Lanteri (7 giugno) e Cinema Monviso (29 giugno); Novara – Cinema Araldo (14 e 21 giugno); Verbania – Spazio Sant’Anna (11 e 24 giugno); Vercelli – Cinema Italia (8 e 22 giugno).

15 nei COMUNI: Avigliana – Cinema Fassino (31 maggio); Bardonecchia – Cinema Sabrina (30 giugno); Barge – Cinema Comunale (6 giugno); Bra – Cinema Vittoria (27 giugno); Busca – Cinema Lux (9 giugno); Candelo – Cinema Verdi (8 e 22 giugno); Carmagnola – Cinema Elios (15 giugno); Ceva – Sala Borsi (15 giugno); Chieri – Cinema Splendor (20 giugno); Dogliani – Cinema Multilanghe (26 giugno); Giaveno – Cinema Teatro San Lorenzo (10 giugno); Ivrea – Cinema Boaro (14 giugno); Omegna – Cinema Teatro Sociale (17 giugno); Ormea – Nuovo Cinema Ormea (23 giugno); Saluzzo – Cinema Magda Olivero (12 giugno).

In ognuno degli appuntamenti il pubblico potrà assistere alla proiezione di 4 film e intrattenersi con i momenti conviviali che affiancano il buon cibo al buon cinema, con un biglietto d’ingresso volutamente accessibile di 8€ (ridotto 5€). Ogni appuntamento inizierà alle ore 18.00 con un corto e un documentario, per proseguire alle 20 con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali in collaborazione con Slow Food, concludendosi alle 20.45 con la proiezione speciale seguita da un lungometraggio .

Movie Tellers porta il cinema a diretto contatto con gli spettatori grazie alla presenza in sala di autori, protagonisti e professionisti, pronti a raccontare e raccontarsi. Tra gli ospiti di questo mese di cinema targato Piemonte i registi Andrea Zalone, Umberto Spinazzola, Davide Ferrario, Daniele Gaglianone, Cecilia Bozzi Wolf, Alessandro Azzarito, Mattia Napoli, Jacopo Ficulle, Guido Passi, Lorenzo Radin, Giacomo Bolzani, Samuele Zucchet, la produttrice Elena Filippini e il produttore Mattia Puleo, la produttrice e montatrice Cristina Sardo e i produttori della casa torinese Stefilm.

«Oggi più che mai dobbiamo essere al fianco degli esercenti per tenere vive e rilanciare le attività delle sale cinematografiche piemontesi, veri e propri presìdi culturali sui territori dove operano. – afferma Alessandro Gaido, curatore del progetto Movie Tellers – Grazie al bando regionale per la valorizzazione delle sale ci è data l’opportunità di riproporre alcuni progetti rodati prima del blocco pandemico. Ripartiamo da lì. Consapevoli che anche per le sale cinematografiche nulla è più come prima; ma convinti che il cinema di qualità, e l’intera filiera produttiva piemontese, non possano fare a meno delle comunità di spettatori che si riuniscono intorno a quel fascio di luce, che tanto continua ad affascinare e a far sognare le persone».

Movie Tellers è il risultato della somma di attività e persone a sostegno dell’industria e della filiera cinematografica tutta: dalle produzioni indipendenti ai giovani autori, passando per l’ampio numero di maestranze ed eccellenze che il territorio offre in termini di professionalità e location, fino agli esercenti e, ultimo solo in ordine di fruizione, il pubblico, sia quello alla ricerca di una proposta alternativa che quello geograficamente penalizzato.

La vocazione local&slow di Movie Tellers si alimenta ancora una volta della fervida produzione filmica piemontese indipendente partendo da cortometraggi e documentari passati in selezione anche al Glocal Film Festival e arrivando a lungometraggi con una circuitazione alternativa rispetto alla distribuzione di massa, il tutto con il sostegno di Regione Piemonte nell’ambito dello specifico bando per la valorizzazione delle sale cinematografiche e di Film Commission Torino Piemonte e con la partecipazione di Museo Nazionale del Cinema, TorinoFilmLab e Torino Film Festival, che hanno contribuito alla programmazione per offrire al pubblico un’esperienza completa di quella che è la produzione cinematografica recente legata alla regione e che spazia tra le diverse anime di quest’arte.

Altri partner imprescindibili per la concretizzazione della rassegna sono Agis-Anec Piemonte e Valle d’Aosta, principale interlocutore per il coinvolgimento degli esercenti più attenti ai propri spettatori e al cinema di qualità e Slow Food, presente fin dalla prima edizione con le sue condotte e i presìdi dei prodotti locali, coniugando così eccellenze cinematografiche ed enogastronomiche piemontesi.

MOVIE TELLERS > I 4 lungometraggi

La rosa dei quattro LUNGOMETRAGGI include l’ultimo film di Umberto Spinazzola, regista torinese da sempre alla guida di Master Chef Italia, Non morirò di fame, film girato a Torino e interpretato da un altro personaggio fondamentale della scena regionale, Michele Di Mauro; un altro titolo girato a Torino e ora a Movie Tellers è Il giorno più bello, diretto dal torinese Andrea Zalone, noto al grande pubblico come co-autore e spalla di Maurizio Crozza, vede in scena il duo comico Luca & Paolo insieme a Violante Placido; Rispet di Cecilia Bozza Wolf, prodotto dalla casa torinese Stefilm grazie al sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Film Tv Development Fund; e Il capofamiglia di Omar El Zohairy, film che prima di approdare alla Semaine de la Critique di Cannes 2021, dove ha vinto il premio principale, ha beneficiato di due anni di sviluppo guidato dal TorinoFilmLab.

MOVIE TELLERS > I 4 documentari

I quattro titoli di DOCUMENTARI affondano le radici nel territorio in modi diversi e ne raccontano aspetti meno noti, come Il ciliegio di Rinaldo di Alessandro Azzarrito, dove un anziano contadino difende il luogo dove ha sempre vissuto – il Monferrato, dove ha sede anche la casa di produzione Papavero Film di Rosignano Monferrato – e mantiene la sua posizione anche di fronte alla malattia. Il film, sostenuto da Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, si è anche guadagnato il Premio Miglior Documentario del 22° Glocal Film Festival . Rimaniamo nell’alessandrino con Umberto Eco, la biblioteca del mondo di Davide Ferrario, che ci porta nella biblioteca privata di Umberto Eco, un mondo a sé composto da più di 30.000 volumi contemporanei e circa 1500 antichi. Si va tra Bologna, Chicago, Los Angeles con Dear Cochise realizzato dal regista Guido Passi, torinese come la casa produzione Cinefonie Scarl, grazie al sostegno di Film Commission – Piemonte Doc Film Fund, è la storia della vecchia gloria del basket John Fultz della Virtus Bologna. Se fate i bravi di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli, sui fatti del G8 di Genova del 2001, vincitore del Premio Professione Documentario all’ultimo Glocal Film Festival.

MOVIE TELLERS > I 4 cortometraggi

La vivace produzione piemontese di cortometraggi è rappresentata da 4 opere brevi come la commedia The Delay del regista cuneese Mattia Napoli il cui protagonista dovrà fare i conti con l’essere improvvisamente fuori sincrono. The Delay si è aggiudicato il Premio come Miglior Cortometraggio all’ultima edizione del Glocal Film Festival. Altro titolo in programma è Cincheciò – Gente di morra di Giacomo Bolzani, girato in Val Pellice (To) al cui centro è l’antichissimo gioco, ancora oggi occasione di incontro tra generazioni, che sopravvive al tempo nonostante in Italia sia stato dichiarato illegale. Un viaggio tra continenti, ma girato all’ombra della Mole è Angel Incio presenta Nuestro Señor di Jacopo Ficulle ( vincitore del Premio Doc Short – Cinemaitaliano.info al 22° Glocal Film Festival ), dove un affabile ex giornalista radiofonico peruviano parla di globalizzazione, terrorismo e migrazioni. La serie di corti si completa con Estate in città di Lorenzo Radin e Samuele Zucchet girato nel quartiere Vallette di Torino, storia di un’amicizia che cambierà la vita dei protagonisti, nata in una torrida estate passata all’ombra dei palazzi di periferia. Estate in città è nato in seno al progetto Piemonte Factory dove nel 2021 si è aggiudicato il Premio Piemonte Factory Miglior Cortometraggio .

PROIEZIONE SPECIALE > La fabbrica del Villaggio

Ogni serata targata Movie Tellers accoglie in programma una proiezione speciale : ad aprire la prima serata il documentario La fabbrica del Villaggio, prodotto dall’Associazione Piemonte Movie e vincitore a Roma della prima edizione del Premio Film Impresa – Area documentari . Nato dalle voci di cittadini e operai della Riv-SKF di Villar Perosa, testimoni e protagonisti del mutare nel tempo del paese a 40 km da Torino, il documentario è parte di un più ampio progetto dedicato alla riscoperta della memoria storica locale. La Fabbrica del Villaggio a cura di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia, è infatti frutto dell’omonimo progetto di promozione territoriale sostenuto dalla Fondazione Time2 e curato dall’Associazione Piemonte Movie.

MOSTRA FOTOGRAFICA > Ritratti di cinema. La sala, il lavoro, il pubblico

L’esperienza della sala si accende con la nuova edizione della mostra fotografica Ritratti di cinema. La sala, il lavoro, il pubblico, che verrà esposta al Cinema Teatro Alessandrino di Alessandria dal 14 giugno al 30 giugno (aperta tutti i giorni dalle 19.30 alle 22.00. Ingresso gratuito) . Ritratti di cinema è un progetto nato per ritrarre le comunità cinematografiche e coloro che continuano a vivere e promuovere la settima arte nelle sale piemontesi, ideata e curata da Alessandro Gaido, con le fotografie di Diego Dominici; in mostra 54 scatti di diversi formati che mostrano 35 cinema in attività su tutte le province del Piemonte, che oggi più che mai è necessario tutelare. Ai 27 scatti della mostra originaria presentati nel 2020, si aggiungono quelli delle 8 sale ritratte nelle scorse settimane che coinvolgono sale come il Cinema Alessandrino (Alessandria), Cinema Lumière (Asti), Cinema Sabrina (Bardonecchia), Cinema Lux (Busca), Cinema San Lorenzo (Giaveno), Cinema Araldo e Cinema Vip (Novara) e Nuovo Cinema Ormea (Ormea).

MOVIE TELLERS – LA CAROVANA DEL CINEMA 2023

A cura di Associazione Piemonte Movie e Glocal Film Days

Con il sostegno della Regione Piemonte

In collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, TorinoFilmLab e Torino Film Festival, Agis – Anec Piemonte e Valle d’Aosta e con Alessandria Film Festival, Associazione Requiem for a film, Associazione APS e Cineforum di Omegna, Associazione DiOgniArte, Festival Zoé In Città e Associazione Zaratan e Associazione Rosse Torri.

Con la partecipazione dei comuni e delle sale cinematografiche di Alessandria, Asti, Avigliana, Bardonecchia, Barge, Bra, Busca, Candelo, Carmagnola, Ceva, Chieri, Cuneo, Dogliani, Giaveno, Ivrea, Novara, Omegna, Ormea, Saluzzo, Verbania, Vercelli.

Main Partner Slow Food

INGRESSO intero 8 €, ridotto 5 € (eccetto la proiezione al Cinema Monviso di Cuneo che sarà ad ingresso gratuito).

INFO

UFFICIO STAMPA

MOVIE TELLERS > DICHIARAZIONI DEI PARTNER

«Il legame di Torino con il cinema è una storia che si rigenera ogni anno. Prende così il via anche quest’anno Movie Tellers un format innovativo per far lavorare le sale cinematografiche con progetti nuovi collegandosi alla produzione piemontese indipendente con l’obiettivo finale di creare un circuito virtuoso festival-distribuzione territoriale. – afferma Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte – Riportare il pubblico all’interno delle sale cinematografiche è l’obiettivo che ha visto la Regione assieme con gli operatori di settore impegnati in passaggi intermedi come quello della formazione di giovani registi, videomaker, tecnici delle nuove arti visive: un primo passo, uno dei tanti lungo un percorso che li affianca a personalità affermate del mondo della cinematografia».

«Siamo felici di proseguire la collaborazione con Movie Tellers, che da tempo, grazie all’articolato lavoro e impegno dell’Associazione Piemonte Movie, ha acceso i riflettori sul variare culturale e sociale delle cinematografiche diffuse sul territorio». Così commenta il Direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera, aggiungendo che «Movie Tellers, insieme alla sempre più strutturata Rete regionale della nostra Fondazione, rappresenta una fondamentale occasione di visibilità e promozione per il cinema e i talenti “made in Piemonte”, connettendoli con un pubblico sempre più ampio, stimolando nuove vocazioni e professioni e consolidando un sistema audiovisivo che rappresenta un modello a livello nazionale e internazionale».

«La collaborazione con Movie Tellers permette di far incontrare opere legate al Piemonte, realizzate spesso da talenti internazionali, con il pubblico del territorio, per questo ha un grande valore. – sottolinea Mercedes Fernandez Alonso – Managing Director TorinoFilmLab – La circolazione dei film, infatti, è una priorità ora più che mai nel panorama dell’industria cinematografica».