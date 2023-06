Buon compleanno Unesco

Un emozionante concerto di musica classica con due giovanissimi talenti per una serata di condivisione all’insegna della bellezza e della solidarietà. È questo il programma dei grandi festeggiamenti previsti per sabato 24 giugno al Castello di Grinzane Cavour per il nono anniversario del riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, con il maniero – sito specifico UNESCO – sempre più punto di riferimento e simbolo di un intero territorio.

Una serie di iniziative vedrà dunque protagonista l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e altre importanti organizzazioni territoriali.

Il momento clou della Festa per il compleanno UNESCO sarà il concerto – anteprima di “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero”, in programma alle 21.30 – del giovane violinista prodigio Teo Gertler, quattordicenne solista slovacco-ungherese, apprezzato in Europa per la sua brillante tecnica e la sua interpretazione intensa, con il suo strumento del 1681, frutto del lavoro del maestro liutaio Andrea Guarneri di Cremona. Ad accompagnarlo al pianoforte, Antonio Gomena, un formidabile talento che ha al suo attivo esibizioni in numerosi festival nazionali e internazionali. Verranno eseguite musiche di Brahms, Vivaldi, Saint-Saëns, Paganini, de Sarasat. Per partecipare alla serata, con accesso libero e gratuito, è sufficiente compilare il modulo predisposto dagli organizzatori e pubblicato sulla pagina facebook del Castello di Grinzane Cavour.

“Abbiamo organizzato delle celebrazioni d’eccellenza per un evento che ha consacrato le nostre colline a meta di viaggio per un turismo enogastronomico qualificato, proveniente da ogni parte del mondo – commenta Roberto Bodrito, presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, insieme ai vicepresidenti Carlo Bo e Gianfranco Garau, rispettivamente sindaci di Alba e Grinzane Cavour –. Siamo orgogliosi che il Castello di Grinzane Cavour sia tra i siti protagonisti di una bella festa, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, che celebra l’importanza del riconoscimento internazionale che ha coinvolto tutto il territorio”.

La serata avrà anche un risvolto solidale, in quanto verrà consegnato parte del ricavato della XXIII edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba – che nelle sale del Castello di Grinzane Cavour ha il suo fulcro – a Enti, Fondazioni e Comitati con finalità benefiche o sociali.

Beneficiari dell’ultima Asta saranno il progetto “Maratona per Elisa”, con una donazione alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro, che – in memoria di Elisa Raspino – contribuirà ad alimentare la finalità dell’Istituto di Candiolo nel mettere a disposizione dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche.

Un altro contributo andrà all’Associazione Every Child is my Child Onlus, che ha tra i suoi testimonial gli attori Anna Foglietta e Andrea Bosca, e che persegue finalità di solidarietà sociale promuovendo attività, iniziative ed eventi destinati al finanziamento di progetti a sostegno dell’infanzia, per tutti i bambini che vivono situazioni di estremo disagio a causa di guerre, calamità, povertà, emarginazione e malattia.

Tra gli altri beneficiari la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, con l’auspicio che la donazione possa contribuire a supportare la prevenzione e la cura del cancro, finanziare la ricerca sulla SLA e promuovere lo sviluppo di attività di diffusione dello sport.

Un ulteriore stanziamento andrà al Comitato Razom, per la ricostruzione di un asilo nella città di Bucha, distrutta dalla guerra e teatro del massacro di civili alle porte di Kiev nei mesi scorsi.

Guardando al territorio, oltre al contributo erogato alla Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, il Consiglio direttivo dell’Enoteca ha deciso infine di sostenere direttamente alcune famiglie in difficoltà, attraverso gli assessorati delle Politiche sociali dei Comuni di Alba e Grinzane Cavour.