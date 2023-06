Calcio: è nato il Settore Giovanile della Margaritese

“Un progetto che avevo per la testa da anni. Eravamo in Prima Categoria, ma senza nulla dietro, era come avere una casa senza fondamenta. Ora siamo ripartiti dalla Terza ed ho potuto (finalmente) dedicarmi a quest’idea in cui tanto credo e mi sta a cuore” così il Presidente della Margaritese Germano Martinengo annuncia la nascita del Settore Giovanile.

“Siamo partiti lo scorso autunno con 6 bambini volenterosi ed entusiasti, tutti di Margarita. – racconta Martinengo – Ora siamo in 9 (del 2017/18) e sono guidati da una vecchia conoscenza del calcio monregalese come Claudio Terreno (Cadìnn), un amico con cui giocai nei primi anni ’90 e che sta facendo molto bene con questi bambini. Non abbiamo fatto campionato (lo faremo in autunno), Claudio ha voluto (visto la verde età) istruirli, due volte alla settimana. Al termine della stagione sportiva, abbiamo giocato tre amichevoli con Bisalta, Sant’Albano e Cheraschese, facendo una sorprendente bella figura”.

L’inizio quindi di un’avventura, nelle speranze della Margaritese, di lungo corso: per questo la società ha organizzato un open day, in programma sabato 24 giugno a Margarita, dalle 10 alle 17. Una giornata di prova per chi avrà piacere di avvicinarsi al mondo del pallone. Una giornata di festa per le famiglie che vorranno partecipare, con intrattenimento e sorprese per i bimbi che vorranno provare a giocare a calcio. (Info e prenotaz. 340/9333426 – 328/8973113).

“Il progetto ora è avviato, vedremo se altre famiglie, altri bambini vorranno darci fiducia. Una cosa, comunque è certa, per la prima volta nella storia, Margarita avrà un settore giovanile proprio. I piccoli biancorossi si misureranno in Provincia, con realtà già consolidate/blasonate. Ma ci saremo anche Noi!” conclude Martinengo.