Fabio Prato è il nuovo difensore del Fossano: “Un onore, la società mi ha fatto subito sentire voluto”

Colpo di mercato per la difesa del Fossano Calcio che si è assicurata le prestazioni del difensore, classe 1997, Fabio Prato che, dopo una lunga militanza fra le fila della Cairese, ha scelto il progetto blues per la prossima stagione di Eccellenza.

Cresciuto nelle giovanili di Carcarese, Cengio e Millesimo, Prato sarà al suo debutto calcistico in terra piemontese, ma con grandi stimoli e voglia, in un club di spessore: “Sono felicissimo di essere stato chiamato da una piazza così importante, in cui è un onore giocarci: c’è l’intenzione di fare molto bene in campionato dopo la retrocessione dalla D nella scorsa stagione. – ha commentato Prato per IDEAWEBTV – Il Fossano mi ha fatto subito sentire voluto e, inoltre, conosco bene il mister e le sue potenzialità a livello tecnico, calcistico e, anche, umano: sarà una nuova esperienza, perché in Piemonte non ho mai giocato, e sono molto contento di questo. Naturalmente, lasciamo la parola al campo, ma sono molto fiducioso per questa nuova avventura”.