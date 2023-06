Fabrizio Viassi inizia l’avventura con l’Alba Calcio: “Ho trovato un ambiente carico e motivato”

Dopo 8 anni, importanti ed indimenticabili, a Fossano, una nuova sfida. Fabrizio Viassi guiderà l’Alba Calcio nella sua storica, prima stagione in Serie D: l’allenatore è già al lavoro, sin dal suo arrivo, per costruire una squadra competitiva e che potrà ben figurare nel sempre difficile campionato interregionale, con la speranza di poter aprire un ciclo vincente e di soddisfazioni.

Una società, quella condotta da Giovanni De Bellis, che ha saputo convincere pienamente l’esperto mister, per quanto dimostrato in questi anni: “La piazza di Alba sta facendo alla grande negli ultimi anni ed i risultati parlano chiaro: la Serie D non è arrivata casualmente, ma è stato un obiettivo programmato e raggiunto. – spiega Viassi contattato da IDEAWEBTV – Dopo gli 8 anni a Fossano, cercavo stimoli diversi ed ho colto questa opportunità: non ambivo ad una categoria, ad una Serie D per forza, ma ad una società che avesse ben in mente come lavorare, anche perché in biancoblu ero stato abituato bene sotto questo punto di vista. All’Alba Calcio si vuole lavorare con tanti ragazzi del territorio: proveremo a riportare a casa tanti giocatori ora in giro per il Piemonte”

Dopo il salto, meritato, in Serie D, ora l’Alba Calcio punta a consolidarsi, senza dimenticare la stabilità e senza fare voli pindarici: “Un progetto sostenibile dal punto di vista economico e con giovani bravi, visto che la Serie D spesso porta a fare spese folli magari senza neanche ottenere i risultati. – aggiunge l’allenatore – Stiamo parlando con tanti calciatori, lavorando in quest’ottica: per una squadra giovane e con qualità”.

Le impressioni sull’ambiente Alba Calcio sono, quindi, ottime: “Ho trovato un ambiente carico, motivato, a partire dal Presidente, con voglia di fare bene e di vivere questa nuova realtà nel modo giusto, con i piedi per terra: una situazione che mi sta piacendo e che mi ha quasi sorpreso. Stiamo anche lavorando tanto per rendere la Juniores Nazionale competitiva e che possa dare una mano, in caso di necessità, alla Prima Squadra. Proprio mister Lo Nano, mi sta aiutando anche a conoscere l’ambiente e tutte le persone che ruotano attorno all’Alba Calcio” conclude Viassi.