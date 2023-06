Adolescente e suicidio, il ruolo dei media

L’associazione “La Voce di Elisa ODV” e il “Progetto Papageno” organizzano a Savigliano martedì 6 giugno alle 14,30 (Centro Culturale Saviglianese, piazza Nizza 11, Savigliano) un incontro formativo sul tema suicidio, salute mentale e adolescenza rivolto a giornalisti e assistenti sociali della provincia di Cuneo. L’evento è aperto a tutti, ed è rivolto anche a specialisti del settore sanitario ed educativo.

Il suicidio è la seconda causa di morte dei giovani tra i 15 e 29 anni dopo gli incidenti stradali, e la prima causa durante il periodo pandemico.

Interverranno: Dario Corradino, giornalista, docente di etica e deontologia professionale al Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università degli Studi di Torino e membro del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte; Chiara Davico, dirigente medico presso la Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, ricercatrice dell’Università degli Studi di Torino; Paolo Piacenza, giornalista, coordinatore delle attività redazionali del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università degli Studi di Torino.

L’evento intende far chiarezza sul modo più corretto di fare informazione a proposito di casi di suicidio, o tentativo di suicidio, con particolare attenzione agli adolescenti. Con la scoperta e lo studio dell’effetto Werther, la letteratura scientifica e l’Oms hanno sancito la correlazione tra cronaca degli eventi suicidari e l’aumento dei casi di emulazione da parte di soggetti fragili, particolarmente pesante e nel caso di adolescenti e giovani, tra cui il suicidio è la seconda causa di morte nel nostro Paese. Senza rinunciare al diritto-dovere di cronaca, l’informazione può però svolgere anche un ruolo protettivo, riconosciuto anche questo dalla letteratura medica, definito “effetto Papageno”. Un impegno e una sfida per il giornalismo in particolare, che in un contesto di crescente di intermediazione può recuperare il ruolo cruciale di modello per una informazione attenta al bene comune.

LA VOCE DI ELISA ODV

L’associazione “La Voce di Elisa ODV” nasce per radicare sul territorio la cultura del benessere psichico affrontando i problemi e le dinamiche insite del periodo adolescenziale e della prima età adulta.

IL PROGETTO PAPAGENO

Il “Progetto Papageno” è un progetto della Neuropsichiatria Infantile Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino e del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università degli Studi di Torino gestito da Corep Torino. Uno degli obiettivi del progetto è divulgare la buona pratica nella trasmissione delle notizie relative casi di suicidio, o tentativo di suicidio, con particolare attenzione agli adolescenti, ovvero “come parlarne?”.

Papageno.news è un sito internet che fornisce indicazioni sul modo più corretto di fare informazione a proposito di casi di suicidio, o tentativo di suicidio, con particolare attenzione agli adolescenti. Il sito si rivolge ai giornalisti ma può essere utile a tutti coloro che intendono pubblicare su queste tematiche con qualsiasi mezzo.

Papageno è il nome di un personaggio de Il flauto magico, di Wolfgang Amadeus Mozart. Le vicende lo inducono a pensare al suicidio, per disperazione, ma viene salvato da altri personaggi che gli mostrano un modo diverso di risolvere i suoi guai. Con il nome di effetto Papageno la letteratura scientifica ha codificato la capacità, misurata oggettivamente in termini epidemiologici, dei mass media di ridurre la tendenza al suicidio dei soggetti più fragili, indicando possibilità alternative e storie positive.

INFO

Evento gratuito, gradita prenotazione, per partecipare prenotarsi tramite il link bit.ly/3NRloHj

Corso accreditato dall’Ordine dei Giornalisti (2 crediti), per iscrizione accedere alla piattaforma www.formazionegiornalisti.it (come filtro di ricerca inserire nella finestra Ente Terzo il nome “Consorzio Corep Torino”)

Il corso prevede il rilascio da parte del CNOAS di 2 crediti per gli assistenti sociali, per iscrizione accedere https://bit.ly/42HjoG9

Per info scrivere a: [email protected],

www.lavocedielisa.org

www.mastergiornalismotorino.it

www.papageno.news