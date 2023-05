L’ACA incontra la Regione al Grattacielo Piemonte

Un momento speciale, quello di lunedì 15 maggio 2023. Il Consiglio direttivo dell’Associazione Commer­cian­ti Albesi ha incontrato presso la sede della Regione Piemonte il presidente Alberto Cirio e alcuni assessori della Giunta regionale.

Per l’ACA erano presenti il presidente Giuliano Viglione, il vice presidente Mauro Mollo, il direttore Fabrizio Pace, il vice direttore Silvia Anselmo, i consiglieri Luciano Cane, Sergio Coraglia, Arianna Gallo, Paolo Massucco, Irma Moraglio, Bruna Torchio, i revisori dei conti Roberto Berzia e Maria Cristina Molinari, i funzionari Marco Scuderi (responsabile Marketing del Territorio), Elisabetta Grasso (Turismo), Giorgio Scanavino (presidente collegio dei probiviri), Andrea Borio (presidente Federacma), Massimo Camia (presidente Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi), Clara Rocca (responsabile del personale Dimar).

Oltre al governatore Cirio, ad accogliere la rappresentanza ACA sono stati il vice presidente Fabio Carosso (programmazione territoriale, tartufo), Elena Chiorino (Lavoro, formazione professionale), Luigi Icardi (sanità, edilizia sanitaria), Vittoria Poggio (cultura, turismo, commercio) e i dirigenti regionali Paola Casagrande, Arturo Faggio, Paolo Frascisco, Salvatore Femia, Raffaella Tittone, Mario Minola, Claudio Marocco.

Tanti i temi che vedono quotidianamente interloquire le categorie rappresentate dall’ACA con l’amministrazione regionale e che sono stati racchiusi in un documento redatto per l’occasione e consegnato alle autorità: innanzitutto, il ruolo ed il valore del commercio di vicinato, soprattutto nei piccoli comuni; difenderlo e valorizzarlo, proseguendo nell’azione già avviata dalla Regione rispetto alle botteghe multiservizio è fondamentale, così come le agevolazioni fiscali e burocratiche possono incentivare l’avvio di attività diversamente poco remunerative. Un cenno è stato fatto naturalmente al tema del credito e alla necessità di rifinanziamento di strumenti come le leggi regionali 18 e 34 – a sostegno di strutture turistiche e investimenti di settore – o le sovvenzioni per le imprese che svolgono fiere e promozione all’estero.

Il Distretto Diffuso del Com­mer­cio Alba-Bra, già operativo con le prime azioni visibili negli 81 comuni aderenti, necessita di continuità per essere incisivo nel tempo e quindi di un sostegno economico costante, per consentire programmazione di lungo periodo.

Il commercio su area pubblica deve essere valorizzato a partire dalla riqualificazione, dall’innovazione tecnologica, da una maggiore sicurezza, dalla promozione, da una programmazione regionale. Ampio il capitolo dedicato al turismo, al cui sviluppo in Langhe e Roero hanno fortemente contribuito gli investimenti privati: la sinergia con il settore pubblico costituisce la leva in grado di garantire uno sviluppo futuro orientato alla promozione mirata della qualità e dello stile che contraddistinguono la nostra offerta.

La formazione e l’esigenza di maggiore contemporaneità e tempestività applicativa per incontrare le reali esigenze formative delle imprese. La sanità territoriale con la richiesta di aggiornamenti circa la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex ospedale “San Lazzaro” di Alba. L’esigenza di miglioramento generale della viabilità perché sia all’altezza di un territorio turisticamente vocato ed economicamente dinamico – a partire dal completamento dell’Asti-Cuneo fino ad una perpetua manutenzione strade -, la soluzione al problema strutturale della siccità, attraverso la realizzazione di una rete di invasi – anche minori – su tutto il territorio del Piemonte.

«È stato un onore tenere la nostra riunione nella stessa sede in cui vengono prese le decisioni più importanti per la nostra regione, ed aver incontrato il governatore Cirio e la sua Giunta – hanno dichiarato il presidente Giuliano Viglione e il direttore Fabrizio Pace a nome di tutta la delegazione ACA -. Abbiamo portato innanzi al governo regionale alcune delle tematiche più importanti per le categorie del commercio, del turismo e dei servizi, ma anche argomenti che riguardano l’intera collettività, perché da sempre l’Associazione Commer­cian­ti Albesi agisce ad ampio spettro, spesso condivisa con i sindaci e tutte le realtà rappresentative dell’area, cercando di applicare quel principio di sussidiarietà che garantisce i migliori risultati nel conseguimento del benessere so­cio­e­conomico».

Hanno dettoi vertici regionali

Per il presidente e gli assessori regionali “l’incontro con ACA è stato una preziosa occasione di confronto su alcuni temi prioritari che riguardano questo territorio e il comparto del commercio. I negozi e le attività commerciali oltre a alimentare il tessuto economico dei nostri centri storici e delle nostre cittadine ne garantiscono la vitalità e anche la sicurezza a vantaggio dei residenti, ma anche dei tanti turisti che ogni anno scelgono le nostre terre per le loro vacanze”.

L’assessore alla Sanità ha illustrato il cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione del “San Lazzaro” per cui sono stanziati 26 milioni di euro. Entro giugno sarà affidata la gara d’appalto per individuare il progettista, che dovrà consegnare il progetto entro settembre. A quel punto potrà partire la gara per l’appalto integrato per arrivare all’avvio del cantiere a marzo 2024. L’asses­sore al Commercio e Turismo ha ricordato l’investimento sui Distretti del commercio individuati come strategia di sviluppo e potenziamento del comparto commerciale che vede la collaborazione pubblico-privato. Rassicurazioni sono giunte a proposito dei mercati rionali d’eccellenza. Il vicepresidente ha fatto anche il punto sulle botteghe dei servizi, finanziate con 3 milioni di euro (attività esistenti o di nuova apertura, in borghi montani, che alla parte commerciale associno anche altri servizi).

Durante l’incontro si è affrontato il tema della difficoltà nel reclutare personale per la ristorazione. L’assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione ha evidenziato che si tratta di un problema a livello nazionale. La Regione Piemonte investe per l’orientamento degli studenti, fin dai primi cicli scolastici, 12 milioni di euro, lo stanziamento più elevato di sempre, ritenendo essenziale presentare le potenzialità dei vari percorsi di studio e dei diversi sbocchi professionali. In questo contesto si inseriscono anche le Academy, che la Regione sta lanciando in via sperimentale.

Si è poi fatto l’aggiornamento rispetto ai cantieri dell’autostrada Asti-Cuneo che sarà completata entro il 2024 e sull’investimento di 36 milioni del Pnrr per il potenziamento dell’invaso di Serra degli Ulivi a Pianfei.