In partenza un nuovo corso gratuito dedicato agli over 65 al Parco fluviale Gesso e Stura

Martedì 13 giugno nello spazio multisensoriale f’Orma, in Piazzale W. Cavallera 13 a Cuneo, prenderà il via il corso di ESERCIZIO FISICO IN NATURA A PIEDI NUDI rivolto ad adulti over 65 organizzato dal Parco fluviale Gesso e Stura.

Il ciclo di 16 lezioni è stato progettato in collaborazione con il Centro Servizi SUISM – Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie – dell’Università di Torino, Facoltà di Fisioterapia. Gli incontri, che saranno condotti dalla chinesiologa Lara Bressy, prevedono esercizi dedicati alla propriocezione e all’equilibrio, alla deambulazione, alla mobilità articolare e al rinforzo muscolare.

Il progetto nasce all’interno della convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle il cui Dipartimento di Biometria e Posturologia era già stato coinvolto nella fase di progettazione del percorso multisensoriale f’Orma.

L’obiettivo condiviso è quello di verificare il valore aggiunto derivante dallo svolgere queste attività in un contesto naturale anziché ambulatoriale migliorando significativamente la qualità della vita del cittadino e promuovendo la socializzazione, il coinvolgimento emotivo e l’attività fisica e all’aria aperta, fattori positivi per il benessere fisico e psicosociale, con intenti preventivi, di mantenimento e riabilitativi.

Durante il corso saranno raccolte informazioni sugli effetti benefici della camminata a piedi nudi, anche attraverso semplici valutazioni strumentali; i dati saranno poi elaborati dall’Università di Torino per la pubblicazione di uno studio transfrontaliero sui benefici del barefooting.

La partecipazione al corso è gratuita e la prenotazione, che è obbligatoria, potrà essere effettuata scrivendo all’indirizzo[email protected]

Le lezioni, della durata di 1 ora ciascuna, si terranno il martedì e il giovedì; i partecipanti potranno scegliere tra tre differenti orari: al mattino dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 9.00 alle 10.00 o al pomeriggio dalle 18.00 alle 19.00 fino a un massimo di 10 partecipanti per ogni gruppo.

Ricordiamo infine che sono richiesti il certificato medico per attività sportiva non agonistica e la massima frequenza possibile alle lezioni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.parcofluvialegessostura.it o telefonando al numero 0171.444.501

Il corso è realizzato con il contributo del FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – nell’ambito del programma Interreg ALCOTRA 2021-2027 – progetto “Sens’Action” ideato dal Parco fluviale Gesso e Stura. L’ obiettivo generale è capitalizzare le esperienze e i percorsi realizzati nell’ambito del precedente progetto “Nat.Sens.” per la creazione e l’attivazione di poli innovativi, rigeneranti e inclusivi che mettano al centro la natura e le persone sviluppando un nuovo approccio emozionale verso il mondo che ci circonda e rafforzando la nostra resilienza.