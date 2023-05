Allerta arancione: gli incrementi più significativi a Staffarda, Frabosa Sottana, Mondovì e Carrù

Nelle ultime 12 ore sono state registrate precipitazioni cumulate di circa 30-40 mm sulle fasce pedemontane di Biellese, Torinese e Cuneese con picchi di 60,6 mm ad Andrate Pinalba in provincia di Torino, 52,4 mm a Barge e 48 mm a Camparient in provincia di Biella.



Complessivamente, negli ultimi due giorni sono stati registrati tra 90 e 120 mm sulle medesime zone; quantitativi inferiori sulle zone alpine più interne e sulle pianure.

Il reticolo idrografico principale e secondario ha visto un graduale innalzamento dei livelli idrologici, più significativo su Piemonte occidentale e sudoccidentale, dove alcuni corsi d’acqua del reticolo secondario del cuneese hanno registrato valori prossimi o di poco superiori al livello di guardia.

Gli incrementi più significativi sono stati registrati su Rio Ghiandone a Staffarda, sul Corsaglia a Frabosa Sottana, su Ellero a Mondovì, e sul Pesio nella sezione di Carrù.

I livelli dei corsi d’acqua principali mostrano incrementi apprezzabili ma ancora lontani dai livelli di guardia.

Nelle prossime ore il minimo che convoglia intense correnti sciroccali in quota e nordorientali nei bassi strati si muoverà lentamente verso est sulla Sicilia, mentre un nuovo minimo in quota si formerà a ridosso del Portogallo. Sul Piemonte continuerà a persistere l’intenso flusso umido da est-sudest in quota e da nordest nei bassi strati atmosferici, determinando precipitazioni intense e persistenti su zone montane e pedemontane alpine occidentali e sudoccidentali con valori anche molto forti tra torinese e cuneese. La quota neve sarà in graduale aumento fino a 2300-2400 m in serata

Sono attesi incrementi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua dei reticoli principale e secondario con superamenti dei livelli di guardia più diffusi nella seconda parte della giornata per il reticolo secondario.

Sui versanti sussistono probabilità moderate che si verifichino inneschi isolati di frane superficiali nelle aree collinari e pedemontane del Torinese.