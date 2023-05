Basket giovanile, tutte le partite del fine settimana dal mondo Gators

U19 GOLD: SAVIGLIANO – CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 65-46

Parziali; 14-14, 34-23, 16-12, 15-11

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Avalle 2, Alessio 0, Baretta 0, Valinotti 5, Perrone 6, Ferrero 8, Pistone 1, Scibetta 0, Brigna 0, Nicola A. 24, Pepe 0. All.: Fabbri-Caputo

Savigliano: Carena 9, Giordanengo 8, Pautassi 6, Rosa 2, Introini 13, Bono 7, Ambrosini 0, Rivoira 3, Piuma 4, Rosso 2, Biga 4, Mellano 5. All.: Bacci-Berteina

Non basta un Andrea Nicola in forma strepitosa per vincere l’ultimo derby stagionale contro i cugini Amatori. Anche in questa occasione la gara è in equilibrio per tre tempi su quattro. Il secondo periodo, però, è a totale appannaggio degli Amatori che realizzano 20 punti contro i 9 dei Gators.

A differenza della gara giocata la settimana precedente il quintetto di Coach Fabbri, composto da: Nicola, Pistone, Perrone, Ferrero e Valinotti parte difendendo a uomo. La buona solidità difensiva consente agli Alligatori di tenere tranquillamente il campo. In fase d’attacco Nicola Andrea si fa sentire: 9 punti realizzati con un tre su tre dall’arco dei 6,75 metri consentendo agli Alligatori di chiudere sul punteggio di 14 pari il primo quarto.

Il secondo periodo è un incubo per i Gators: Amatori spinge sull’acceleratore, Introini, Pautassi e Mellano sono tre spine sul fianco che gli ospiti non riescono a frenare, e velocemente si crea un gap nel punteggio difficile da colmare.

Dal terzo periodo in poi i Gators tornano a giocare, a difendere come sanno fare con Andrea Nicola, Avalle e Ferrero che mettono a segno 12 punti contro i 16 di Amatori. Nonostante questo è tardi per riprendere le redini della gara. Anche nel quarto periodo è ben giocato dai biancoverdi: Valinotti da sotto fa sentire la sua forza, le penetrazioni di Ferrero e il supporto dai 3 punti di Andrea Nicola consentono di realizzare 11 punti contro i 15 degli avversari, che vincono la gara 65 a 46.

U15 GOLD: VALSESIA – ABC SERVIZI GATORS 39–61

Parziali: 19-21, 27-27, 31-50

ABC SERVIZI Gators: Mosso S 3, Mosso G 2, Crosetto 11, Bosio, Graziano 7, Botta, Ambrogio 9, Iacuzzi 2, Mellano 2, Chiarlo 18, Paonne 7. All.: Racca, Ass.: Marengo

Valeseia: Vitale 2, Zoppellaro 11, Degavogna 2, Mereu 2, Bevilacqua 4, Sesone 12, Vasina, Boccardo 2, Altea, Bazzan 4. All.: Porzio

Seconda trasferta in nord Piemonte in pochi giorni e nuova vittoria in bacheca per i Gators U15 che riprendono la leadership della classifica del girone Coppa Piemonte. Il primo periodo inizia a rilento per i bianco-verdi, i padroni di casa invece partono bene e si portano subito avanti sul 9-2. Pronto intervento della panchina Gators che ferma il gioco per mettere a posto le idee e riprendere le redini del match.

I ragazzi rispondono prontamente e, nel volgere di poche azioni, si riportano in parità e il primo quarto continua in sostanziale equilibrio. Il secondo periodo si dipana sulla falsa riga della frazione precedente con i ragazzi di Racca-Marengo che si adeguano agli avversari e lasciano che la partita ristagni.

Dopo l’intervallo lungo gli Alligatori scendono in campo facendo le cose preparate in allenamento e la differenza tra le due compagini diventa abissale soprattutto sotto il profilo della prestanza difensiva: una difesa altissima condita con raddoppi e forte pressione lascia annichiliti i padroni di casa che per sette lunghi minuti non trovano la via del canestro e perdono un pallone dopo l’altro. Parziale di 0-16 che chiude di fatto la partita e permette agli ospiti di giocare in scioltezza l’ultimo periodo che non presenta di fatto sorprese ed in cui cresce ulteriormente il divario di punteggio tra le due compagini.

«Altra trasferta molto lunga e altra vittoria meritata. Abbiamo vivacchiato per i primi due periodi in cui ci siamo adeguati ai nostri avversari e li abbiamo tenuti in partita. Quando abbiamo cominciato a difendere come sappiamo non c’è stata più storia e li abbiamo letteralmente annichiliti. Bravi i ragazzi perché questo tipo di difesa è molto dispendioso dal punto di vista fisico e mentale e farla per un periodo intero quando sei già oltre le metà della partita non è semplice. Ora abbiamo riconquistato la vetta della classifica in solitaria e dobbiamo continuare ad allenarci per cercare di terminare nel migliore dei modi il nostro campionato» commentano soddisfatti i Coach.

U13 GOLD: CHIERI – AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 49-53

Parziali: 13-12; 5-7; 9-16; 18-12; 4-8

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Biga 3, Magliano, Panero, Fresia 11, Abello 31, Amato, Givo, Grezda 8, Allemandi. All.: Toselli-Racca

Chieri: Borz 11, Spano, Digiorgio, Fatai 5, Cristiano 2, Demita, Menegatti 4, Montiglio, Dalmaso, Calo’ 8, Coltiletti 16, Dimonte. All.: Corrado-Mosca

Domenica 14 maggio i Gators sono ospiti a Cheri della forte formazione locale. Entrambe le squadre stanno lottando per cercare un posto per la qualificazione alle prestigiose Final Four per il titolo Under13 regionale.

Primo quarto di sostanziale equilibrio: i padroni di casa si affidano al tiro dalla lunga distanza, mentre gli Alligatori giocano di circolazione di palla e assist sui tagli in area.

Nel secondo quarto le difese alzano l’intensità, la tensione in campo è tanta e ne risente il gioco offensivo da entrambe le parti, con molti tiri sbagliati. Per gli Alligatori nel secondo quarto segna solo Abello (7 punti di fila), prova glaciale la sua, estremamente preciso da distanza ravvicinata e dai tiri liberi.

Nel terzo quarto i Gators paiono più lucidi e si portano in vantaggio, grazie anche a una bomba di Biga a fine periodo. Si chiude il terzo quarto con gli Alligatori avanti 27-35. Chieri non si arrende e lotta su ogni pallone, fino a raggiungere e superare gli ospiti, nonostante le buone conclusioni di Grezda e la difesa super di Givo e Mellano.

A pochi secondi dal termine Chieri è in vantaggio di 3 punti (45-42), coach Toselli chiama timeout e organizza una rimessa veloce che viene eseguita perfettamente da Fresia con tiro da tre scoccato a fil di sirena: la bomba entra e scoppia la festa biancoverde per aver conquistato un tempo supplementare con un’azione incredibile per dei ragazzini di 13 anni!

Nel supplementare l’inerzia è tutta per i Gators: Abello è incontenibile e tutta la squadra è attenta in difesa. I Gators possono festeggiare una vittoria che tiene aperte le speranze di qualificazione alle final four.

«E’ stata una partita incredibile commenta lo staff. In tribuna il tifo da entrambe le parti era fortissimo, la tensione in campo decisamente fuori dalla norma, la posta in palio alta. Complimenti alla formazione di Chieri, un avversario organizzato e ben allenato, ci ha impegnato a fondo e non ha mai mollato. Siamo molto contenti per la vittoria e per la partita di oggi, in caso di sconfitta non avremo avuto più chance nella qualificazione. Adesso torniamo concentrati in palestra per le ultime tre partite e poi vedremo cosa dirà la classifica».

Prossimo incontro: sabato 20/05/2023 ore 15.00, AUTORIPARAZIONE PANERO Gators – Chieri (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO (CN)).

U13 SILVER: ALBA – GATORS 2011 64-44

Parziali: 23-14, 12-11, 14-6, 16-13

Gators 2011: Brunetti 4, Mukaj, Casasole 4, Barra 12, Montagnana 1, Rosso, Fresia, Correndo 2, Rimonda 2, Ambrogio 2, Sordella 14. All.: Toselli-Sabatino

Alba: Cauda 2, Oricco, Basilietti 22, Osson 11, Canavero, Mexidi 6, Elfetouh 6, Morando 4, Canonica, Tarico 6, Voghera 11, Cane 2. All.: Biglia – Uko

Nell’ultima giornata del campionato U13 Silver Fase Top, gli Alligatori sono ospiti dell’Olimpo Alba, squadra già affrontata 3 volte con altrettante vittorie dei Gators. In questa occasione però Alba si presenta con diversi elementi nuovi, abituati a giocare in U14 con i 2009.

Già dalle prime battute si capisce che la fisicità dei padroni di casa sarà un’ostacolo insormontabile per gli Alligatori e in difesa difficili da contenere con le loro incursioni area. Dopo la sbandata iniziale i coach spiegano ai ragazzi che non sarà come le altre partite disputate con lo stesso avversario, i ragazzi cercano di giocare di squadra e si intravede un miglior gioco offensivo. Si va al riposo con Alba avanti 35 a 25.

Nel terzo quarto e ultimo periodo non cambia la musica, con Alba a dominare in mezzo al campo e i Gators che provano a giocarsi la partita nonostante la differenza fisica e di età. Purtroppo gli Alligatori non arrivano alla vittoria, che avrebbe sancito il passaggio di turno per i quarti di finale per le Final Four per il Titolo. La classifica vede Franzin Val Noce arrivare prima e qualificarsi con Acaja Fossano seconda, i Gators terzi e Alba quarti.

«E’ stata una stagione speciale, commentano i coach. Abbiamo fatto disputare il campionato U13 Silver sotta annata ai nostri ragazzi per fare esperienza, è stata una scommessa vincente, che ci ha visto qualificarci alla fase Top e addirittura lottare per il passaggio di turno. Siamo fieri dei nostri ragazzi, li abbiamo visti crescere notevolmente sotto tutti i punti di vista e le difficoltà affrontate ci hanno permesso di crescere e di prepararci per il prossimo anno. Adesso disputeremo ancora 3 partite per la classificazione regionale U13 con le altre 3 squadre arrivate terze nei rispettivi gironi del Piemonte».

RAGAZZI CSI: CAIRO MONTENOTTE – ALPICAR GATORS WEST COAST 41-51

Gara 2 valevole per l’accesso alle Final Four che si svolgeranno a Savigliano il 27 e 28 maggio per il campionato CSI. I West Coast Gators sono ospiti a Millesimo di Cairo Montenotte. L’inizio del match vede i giovani Alligatori in difficoltà contro l’ottima difesa di Cairo che non lascia spazio alle penetrazioni di Bossati e compagni. Nel secondo quarto i padroni di casa prendo un leggero vantaggio e la partita sembra alla loro portata.

Nella seconda metà della gara però, con il l’ingresso in partita di Airaudo S. e Bossati Junior, il match si riapre.

Un’ottima difesa e intensità di gico permettono ai Gators di andare ripetutamente a segno in contropiede annullando il gap costruito dagli ospiti e accumulando un vantaggio di una decina di punti che continua fino alla sirena finale.

«Una partita difficile, che i ragazzi hanno saputo portare a casa grazie ad un’ottimo spirito di squadra e tirando fuori il carattere giusto, necessario in queste situazioni» le parole del coach Tesio a fine gara.

U12 CSI: FARIGLIANO ROSSI – GATORS 50-54

Parziali: 7-15, 13-14, 13-7, 17-18

Gators: Ariaudo, Ambrogio 6, Aurili, Barra 2, Montagnana 3, Casalis 4, Correndo 17, Gallo, Flecchia, Sordella 20. All.: Sabatino

Farigliano Rossi: Cerato 10, Galleano 5, Musso, Novarese 4, Occelli 2, Pecchenino 8, Reineri, Romana, Tedesco 1, Viara 19. All.: Giachello

Seconda giornata della seconda fase del campionato under12 CSI e i giovani Gators sono impegnati a Farigliano contro la locale rappresentativa “rossa”. Gli avversari sono decisamente dinamici e fanno della difesa e della corsa le loro armi migliori. In apertura però sono gli Alligatori a segnare il primo scarto in termini di punteggio con Correndo (17) a fare da traino, così il primo quarto di gioco termina col punteggio di 7 a 15.

Maggiore equilibrio invece a partire dalla seconda frazione, col punteggio sempre in bilico con scarti mai superiori ai quattro punti e con Farigliano che mette anche il naso avanti nella seconda parte dell’ultima frazione (46 a 45) scaldando il pubblico presente sugli spalti

Sordella però non ci sta e si mette in proprio attaccando con veemenza il canestro e caricando gli avversari di falli; così si arriva agli ultimi secondi di gioco con punteggio e leggera inerzia a favore che viene sancita col canestro del più quattro definitivo di Montagnana (3) che mette fine alle ostilità.