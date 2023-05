La Ministra Daniela Santanchè venerdì 19 a Cuneo

La Ministra del Turismo Daniela Santanchè sarà a Cuneo venerdì 19 maggio alle 18,30 in Sala A della Provincia (corso Dante Alighieri 41) per un convegno dal titolo Il turismo outdoor presente e futuro per il Cuneese. Prima del convegno, alle 16.30, la Ministra visiterà la Casa del Turismo cuneese in piazza Foro Boario.

Il convegno è promosso e moderato dal presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Paolo Bongioanni. Nel dibattito con la Ministra Daniela Santanchè intervengono il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente del Comitato Outdoor Giuseppe Artuffo, il presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris, i presidenti delle Atl Cuneo Mauro Bernardi e Langhe-Monferrato-Roero Mariano Rabino e l’ex Vice-presidente della Giunta regionale del Piemonte William Casoni. Partecipa l’onorevole Monica Ciaburro.

Il convegno sarà l’occasione per avere l’aggiornamento sui provvedimenti del Governo a sostegno del turismo nazionale e le loro ricadute sul Cuneese, e sulle proposte di riforma dell’Enit e delle professioni turistiche che lo stesso Bongioanni aveva sottoposto e discusso con la Ministra in occasione dell’incontro a Roma lo scorso 22 febbraio. Ma soprattutto servirà a fare il punto su una risorsa sempre più strategica nell’offerta della Provincia Granda come il turismo outdoor, che rientra nel comparto montano al quale la Ministra Santanchè ha destinato nell’ultima legge finanziaria 200 milioni di euro.

Ricorda Paolo Bongioanni: «Il turismo outdoor nel Cuneese nasce nel 2004 in occasione del primo “Walk and Bike Show” al Miac quando, da direttore dell’Atl Cuneo, ebbi l’idea di creare il distretto cicloturistico del Cuneese. Fu l’evento antesignano di quello che, nel decennio successivo, sarebbe stato il boom del turismo all’aria aperta. Insieme ad Alberto Anello, Nino Durando, Mauro Carbone e Gigi Barbero abbiamo poi fatto nascere il consorzio Wow (Wonderful Outdoor Week) per lo sviluppo del turismo outdoor in provincia di Cuneo, sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dalle due Atl e dalla Camera di Commercio, che ha come obiettivo la promozione del turismo all’aria aperta anche con la partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali di settore e l’organizzazione di viaggi-studio ed educational per operatori e giornalisti».

Sotto la guida di Bongioanni, l’Atl di Cuneo è stata la prima d’Italia a dotarsi di una Bike Room, una sala interamente dedicata alla pedalata assistita, che la ministra Santanchè visiterà venerdì alle 16.30. Progetto turistico capofila è quello della Via del Sale, l’ex strada militare sterrata, recuperata e aperta ad accesso illimitato per le biciclette ma contingentato e a pedaggio per moto e auto, che collega Limone Piemonte al Colle di Tenda e al mare. «Per dare sviluppo al settore anche con l’avvento delle bike a pedalata assistita – ricorda Bongioanni – ho scritto e fatto approvare nel 2021 la legge regionale 9 che finanzia il recupero, la valorizzazione e la promozione delle strade turistiche di montagna provviste di valenza storica. Si sta andando così a costruire un distretto che, a regime, costituirà un unicum in tutto il Nord-Ovest. Anche per questo ambizioso obiettivo sappiamo di poter contare sul massimo sostegno da parte del Governo».