Sarà presentato al pubblico venerdì 26 maggio alle ore 17.30 presso lo Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in Via Roma 15 a Cuneo il Grande Dizionario della Lingua d’Oc Alpina, ideato e curato dal Professor Sergio Maria Gilardino, che dopo aver insegnato letteratura comparata all’Università McGill di Montreal si è dedicato allo studio delle lingue del Piemonte, in particolar modo del walser e del piemontese letterario. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione CRC di Cuneo, che sin dalle prime fasi ha creduto nell’importanza di raccogliere e custodire un patrimonio linguistico e culturale straordinariamente vario, prezioso e ancora vitale quale quello delle varietà occitane alpine orientali.

Questo lavoro, iniziato nel 2008, è stato coordinato negli anni dal Comitato per il Grande Dizionario della Lingua d’Oc Alpina, diretto da Aldo Pellegrino e formato da studiosi ed esperti delle varietà occitane del Piemonte, quali Gianpiero Boschero e Renato Lombardo, cui nella fase finale si è aggiunto il supporto dell’Associazione Espaci Occitan.

Il primo risultato del progetto, che ha visto la raccolta e collazione di oltre venti fonti scritte e la realizzazione di una decina di indagini linguistiche in altrettante località non coperte da studi editi, è la creazione di un dizionario di oltre 54.000 lemmi, che sarà disponibile per la consultazione on line sul sito web espaci-occitan.org in formato pdf, fruibile e accessibile gratuitamente al pubblico, per la ricerca di termini in numerose varianti di occitano alpino. Una copia cartacea del lavoro è conservata presso la biblioteca di Espaci Occitan ed è a disposizione per la consultazione tradizionale. Questa prima fase di catalogazione e raccolta potrà auspicabilmente essere integrata in futuro da ulteriori interviste e fonti già raccolte in nuove località.

Interverranno alla presentazione il Presidente della Fondazione CRC Dott. Ezio Raviola, Michelangelo Ghio Presidente di Espaci Occitan, il Prof. Sergio Gilardino curatore del progetto, l’Avv. Aldo Pellegrino Presidente del Comitato per il Grande Dizionario della Lingua d’Oc alpina, e l’Avv. Gianpiero Boschero, redattore della sezione sulla grafia in conformità alle norme dell’Escolo dóu Po.

Saranno presenti anche redattori, informatori e raccoglitori che a vario titolo, con la loro preziosa collaborazione, hanno contribuito alla realizzazione di questo importante e utile strumento per lo studio e l’impiego delle varietà della lingua occitana alpina.

La partecipazione è libera; è gradita conferma allo 0171.904075, [email protected].

Lo Grand Dicionari d’la Lenga d’Òc Alpina

Serè presentat al public venre 26 de mai a 17.30 oras en cò de lo Spazio Incontri d’la Fondacion Cassa di Risparmio di Cuneo en Via Roma 15 a Coni il Grande Dizionario della Lingua d’Oc Alpina, ideat e curat dal Professor Sergio Maria Gilardino, qu’aprés aver mostrat literatura comparaa a l’Universitat McGill de Montreal s’es dediat a l’estudi des lengas del Piemont, sustot al walser e al piemontés literari. Lo projèct es estat realizat abo lo sostenh d’la Fondacion CRC d’Coni, que dal principi a cresut a l’emportança d’culhir e gardar un patrimòni linguïstic e cultural bigalhat, preciós e enca’ viu coma aquel des varietats occitanas alpinas orientalas.

Aqueste trabalh, començat ental 2008, es estat coordinat enti ans dal Comitat per lo Grand Dicionari d’la Lenga d’Òc Alpina, presiedut da Aldo Pellegrino e format da estudiós e experts des varietats occitanas del Piemont, coma Gianpiero Boschero e Renato Lombardo; per la part finala s’es ajontat l’ajut de l’Associacion Espaci Occitan.

Lo premier resultat del projèct, qu’a culhit e collacionat mai de vint fonts escrichas e la realizacion d’una detzena d’entrevistas linguïsticas en de lueas ren cubèrtas da estudis escrichs, es la creacion d’un dicionari de passa 54.000 paraulas, que serè disponible, gratis, per la consultacion en linha sal site web espaci-occitan.org en format pdf, per recerchar de mots en nombrosas variantas d’occitan alpin. Una còpia sus papier del trabalh es gardaa en cò d’la biblioteca d’Espaci Occitan, disponibla per la consultacion tradicionala. Aquesta premièra part de catalogacion e recercha s’espera que polerè èsser integraa enti ans a venir da autras entrevistas e fonts jà culhias en de pòsts novèls.

Serèn presents a la presentacion lo President d’la Fondacion CRC Doct. Ezio Raviola, Michelangelo Ghio President d’Espaci Occitan, lo Prof. Sergio Gilardino curator del projèct, l’Avv. Aldo Pellegrino President del Comitat per lo Grand Dicionari d’la Lenga d’Òc alpina, e l’Avv. Gianpiero Boschero, redactor d’la secion s’la grafia en conformitat a las nòrmas d’l’Escolo dóu Po.

Parteciparèn decò redactors, informators e entrevistators qu’en manièras diferentas, abo lor preciosa collaboracion, an contribuït a la realizacion d’aqueste important e util instrument per l’estudi e l’empleg des varietats d’la lenga occitana alpina.

La partecipacion es libra; fai plaser confermar a lo 0171.904075, [email protected].