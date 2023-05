Juniores U19 Regionali: Volpiano Pianese-Cheraschese per il Titolo Regionale

Si assegnerà domani (sabato 6 maggio alle 18) il Titolo Regionale degli Juniores Under 19: a scontrarsi, allo Stadio di Vinovo, saranno il Volpiano Pianese e la Cheraschese.

La formazione nerostellata, trionfatrice nel Girone C, ha superato la Semifinale con la Pro Eureka vincendo 4-3 la gara di andata al “Roella” e strappando lo 0-0 nel ritorno giocato mercoledì sera in trasferta. Dall’altra parte, i torinesi di mister Davide Santoro: dopo aver vinto nettamente il Girone B in stagione regolare, il Volpiano Pianese ha avuto la meglio nel doppio confronto con il Lucento (2-0 all’andata, 3-1 al ritorno). Domani l’ultimo atto, per scoprire la miglior Under 19 di tutto il Piemonte.