Nuovo campo sportivo comunale a Castiglione Tinella

Con il taglio del nastro, e una speciale benedizione impartita da don Bruno Cerchio, si è inaugurato ufficialmente a Castiglione Tinella il nuovo campo sportivo comunale. L’evento in una giornata che il sindaco ha definito “storica”, e che ha visto una numerosa partecipazione di pubblico, oltre a più di dieci squadre di ragazzi che già dal mattino e fino al tardo pomeriggio si sono sfidate nel primo torneo di calcetto, organizzato dalla associazione Contessa di Castiglione nell’ambito della Festa del Santuario. Per l’occasione era presente il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, insieme agli Amministratori castiglionesi e ai rappresentanti delle diverse associazioni; per festeggiare, un brindisi inaugurale offerto dalla Bottega del vino Moscato che ha coinvolto tutto il pubblico presente, mentre il vicino Circolo ACLI del Buon Consiglio ha garantito un importante appoggio logistico.

