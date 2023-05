Basket B/F: Cuneo cade in Liguria. Borsi Ceva: per la salvezza si va a Gara-5!

Ultimi intensi scampoli della stagione di Serie B Femminile di Basket con due formazioni cuneesi ancora in gioco per i rispettivi, importanti, obiettivi.

FASE FINALE – Nella quarta giornata, la Granda College cede ad Arenzano, sul parquet del Basket Pegli, con il risultato di 56-47, restando così a quota 4 nel girone condotto dalla stessa formazione ligure e dal Torino Teen Basket, entrambe a 6 punti. Ancora ferma a 0 Derthona. Domenica 7 maggio (ore 17) la formazione di coach Grosso ospiterà proprio Torino alla SportArea per il quinto e penultimo turno.

Top scorer dell’incontro: da una parte Nwachukwu (autrice di 18 punti), dall’altra Avagnina (12).

BASKET PEGLI vs GRANDA COLLEGE CUNEO 56-47 (13-8; 16-8; 10-16-17-15)

BASKET PEGLI: Nwachukwu 18, Ranisavljevic 11, Arecco 8, Carbonell 8, Bertini 4, Nezaj 4, Monachello 3, Magno, Camarda, Aquilano ne, Barberis ne, Gorini ne. Coach: Conte. Ass: Pozzato.

GRANDA COLLEGE CUNEO: Avagnina 12, Pasero 10, Grosso 9, Ngamene 8, Frandino 4, Di Meo M. 3, Carbonatto 1, Franceschini, Bruschetta, Francia, Marfulli ne, Dalmasso ne. Coach: Grosso J. – Di Meo L.

PLAYOUT – Borsi Ceva dovrà passare da Gara-5 di questa tiratissima serie contro MG Consulting Novara per cercare di conquistare la salvezza. La formazione cebana, avanti 2-0, dopo aver perso la terza gara, va ko anche in Gara-4 venendo così raggiunta sul punteggio di 2-2: 74-69 al Pala Don Bosco, dopo ben 2 tempi supplementari, per le padrone di casa, trascinate dai 28 di Biondi, che mandano la sfida alla “bella” (alla compagine di coach Spedaliere non bastano i 30 di una super Moisa). Ultimo capitolo, sabato 6 maggio (ore 19) al Pala Baruffi.

MG Consulting Novara-Towers Girls Borsi Ceva: 74-69 dopo 2 tempi suppl. (12-12, 23-27, 37-40,52-52, 60-60)