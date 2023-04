Scuola forestale di Ormea per tre giorni capitale degli Istituti superiori agrari con declinazione forestale

Al via la gara nazionale: attesi studenti provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Marche

Ogni anno, tra i mesi di aprile e maggio, agli studenti delle classi quarte di tutti gli Istituti superiori professionali agrari con declinazione forestale di Italia si presenta l’opportunità di partecipare alla “Gara nazionale di Silvicoltura e Utilizzazioni aree forestali”.

Una competizione volta a verificare la preparazione dei ragazzi su botanica, bosco e strumentazione che in bosco si usa, ma pure nelle materie di Silvicoltura, Economia agraria, Agronomia, Gestione, Assestamento forestale e Lingua inglese. La gara è “itinerante”: da regolamento, le edizioni vengono ospitate e organizzate dall’Istituto il cui studente sia risultato vincitore l’anno precedente.

E chi ha vinto nel 2022 è Gianluigi Canavese, che attualmente frequenta la classe quinta della Scuola forestale di Ormea. Dunque, l’edizione 2023 della “Gara nazionale di Silvicoltura e Utilizzazioni aree forestali” si terrà proprio a Ormea che, in questi giorni, sta definendo i dettagli.

La competizione è ormai prossima al via: si comincia mercoledì 3 maggio, quando alla Scuola forestale arriveranno studenti, docenti accompagnatori e dirigenti scolastici provenienti da otto diversi Istituti professionali agrari d’Italia, sparsi tra il Piemonte, la Lombardia, la Toscana, il Veneto e le Marche.

Gli iscritti, uno per ogni scuola di provenienza, saranno subito sottoposti alle prove che, suddivise in pratica e teoria, si protrarranno sino a venerdì 5 maggio. In contemporanea a Ormea e alla Scuola forestale – tra le quattro storiche d’Italia insieme a quelle di Feltre, Pieve Santo Stefano ed Edolo -, si susseguiranno escursioni guidate alla scoperta delle peculiarità naturali e gastronomiche del territorio, cene di gala e convegni a tema. Spazio anche all’Erasmus “Forest4life”, altro fiore all’occhiello della Scuola forestale che, nel tardo pomeriggio di mercoledì, consegnerà gli Europass agli studenti reduci dall’esperienza estera dell’estate 2022.

Le premiazioni della gara nazionale si terranno nella tarda mattina di venerdì 5 maggio, quando la giuria tecnica chiamata a valutare prove ed elaborati svelerà il nome del vincitore. Lo studente che si aggiudicherà il gradino più alto del podio sarà segnalato all’Albo delle Eccellenze, tra gli allievi meritevoli a livello nazionale.