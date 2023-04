Volley A2/F – Trento ribalta Talmassons e si prende la finale, Brescia supera San Giovanni: si va a Gara 3

Un mercoledì per cuori forti quello dedicato alla Serie A2. Nei Playoff Promozione, alla vittoria abbastanza agevole di Brescia su San Giovanni in Marignano, con le due squadre che si affronteranno domenica (ore 17) nella decisiva Gara 3, è corrisposto un match epico a Latisana. Avanti di 2-0, Talmassons ha subìto l’epica rimonta di Trento, che ha conquistato il successo in un lungo tie-break terminato 17-19. La squadra di coach Saja è così la prima squadra ad ottenere l’accesso alla Finale Promozione.

Una partita che entrerà certamente nella storia di questa stagione la Gara 2 di Semifinale Promozione tra la Cda Talmassons e l’Itas Trentino, durata oltre due ore e mezza al Palazzetto dello Sport di Latisana. Una gara cominciata con la furia delle friulane, capaci di imporsi con un doppio 25-22 nelle prime due frazioni, con Taborelli (9 punti nelle prime due frazioni), Milana (9) e Caneva (8) a mettere in difficoltà il sestetto di coach Saja soprattutto in attacco e dai nove metri.

Un match che sembrava in discesa e che invece ha registrato un’epica rimonta da parte della squadra ospite, che prima si è affidata a Michieletto (7 punti nel terzo set) per accorciare sul 2-1, e poi è stata trascinata dalla stessa attaccante in coppia con Dehoog (6 punti a testa nel quarto parziale) per il pareggio sul 2-2. Un’inerzia invertita, che però non ha abbattuto le padrone di casa che hanno battagliato in un tie-break che passerà agli annali.

La Cda giostra la prima parte del set e arriva al cambio campo sull’8-6. Nella seconda parte però arriva la reazione di Trento con Moretto per il 10 pari. Poi Fondriest per il sorpasso e Dehoog per il +2, ma ritrova la parità la Cda sul 13-13. Il break decisivo arriva però quando sul 17 pari Trento vince un punto a muro e poi Milana attacca lungo, regalando la vittoria nella partita e nella Serie alle trentine, che sono così la prima squadra ad accedere alla Finale Promozione. MVP e top scorer Michieletto con 21 punti (3 ace), uno in più della compagna Dehoog (3 muri) e dell’avversaria Milana, con Taborelli a chiudere a 19.

Parla così coach Barbieri al termine di un’ottima stagione da parte delle sue ragazze: “Per due set abbiamo battuto bene, siamo stati precisi. Abbiamo messo Mason in difficoltà in ricezione, poi c’è stato il cambio con Joly. Da lì in poi è cambiata la partita. Trento ha avuto molto dalla panchina, più attenzione e una miglior tenuta in difesa. Nel proseguo del match non siamo riusciti più a giocare con quella lucidità dei primi due set. Ci è mancato, poi, anche un po’ di fisicità. Purtroppo non abbiamo ancora quell’esperienza necessaria per gestire le situazione complicate cosa che Trento è riuscita a fare nel migliore dei modi”.

Coach Saja felice al termine del match: “Sono contentissimo di aver raggiunto la finale. Abbiamo giocato una partita non perfetta dal punto di vista tecnico e tattico ma quando c’è stato da tirare fuori il cuore questa squadra lo ha fatto. Quello che ha fatto la differenza questa sera è stata la grinta, la tenacia, la voglia di andare a prendersi questo risultato. Complimenti anche a Talmassons, che ha spinto fino alla fine. E’ riuscita a portare a casa due set e a portare il tie break al cardiopalma. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo. Chi è entrato ha saputo farsi trovare pronto e non ha mollato un attimo. Questa finale è la ciliegina su un percorso iniziato lo scorso ottobre. Abbiamo compiuto una cavalcata, giocando sempre con grande attitudine”.

La Valsabbina Millenium Brescia riapre la Serie di Semifinale Promozione contro l’Omag-MT San Giovanni in M.no, imponendosi al PalaGeorge con il risultato di 3-0. MVP Torcolacci grazie ai suoi 13 punti con 5 muri, nessuna giocatrice in doppia cifra per le ospiti. “Siamo state molto brave, abbiamo giocato una bella pallavolo – commenta la centrale Alice Torcolacci, MVP dell’incontro – Domenica scorsa non siamo riuscite ad esprimerci al meglio, ma in casa è venuto tutto più semplice. Abbiamo fatto un bel lavoro di difesa e di muro, siamo state una squadra. Vediamo l’obiettivo e vogliamo conquistarlo tutte insieme. Mi aspettavo una reazione del genere, infatti stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro che porteremo con noi anche domenica”.

Così coach Barbolini: “La reazione di Brescia era prevedibile, sapevamo che avremmo dovuto prenderci dei rischi ulteriori per metterle in difficoltà. Non siamo riusciti a farlo merito anche del nostro avversario che ha giocato con una continuità e intensità importante. In questi pochi giorni faremo di tutto per farci trovare pronti domenica”.

SERIE A2

PLAYOFF PROMOZIONE

GARA 2

Mercoledì 26 aprile ore 20.00

Cda Talmassons-Itas Trentino 2-3 (25-22, 25-22, 19-25, 22-25, 17-19)

Mercoledì 26 aprile ore 20.30

Valsabbina Millenium Brescia-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-0 (25-19, 25-17, 25-16)

I TABELLINI

PLAYOFF PROMOZIONE

CDA TALMASSONS – ITAS TRENTINO 2-3 (25-22 25-22 19-25 22-25 17-19) – CDA TALMASSONS: Taborelli 19, Rossetto 9, Costantini 12, Eze Blessing 7, Milana 20, Caneva 16, De Nardi (L), Trampus 1, Crisafulli. Non entrate: Michelini, Monaco (L), Tognini, Campagnolo. All. Barbieri. ITAS TRENTINO: Mason 1, Moretto 6, Dehoog 20, Michieletto 21, Fondriest 9, Bonelli 6, Parlangeli (L), Joly 9, Meli. Non entrate: Stocco, Michieletto, Libardi (L), Bisio, Serafini. All. Saja. ARBITRI: Mesiano, Proietti. NOTE – Durata set: 29′, 29′, 31′, 34′, 30′; Tot: 153′. MVP: Michieletto.

Top scorers: Michieletto F. (21) Milana G. (20) Dehoog C. (20)

Top servers: Michieletto F. (3) Eze Blessing C. (3) Costantini V. (1)

Top blockers: Bonelli A. (4) Dehoog C. (3) Moretto G. (2)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-0 (25-19 25-17 25-16) – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 9, Consoli 12, Boldini 1, Pamio 7, Torcolacci 13, Obossa 12, Scognamillo (L), Ratti, Munarini. Non entrate: Orlandi, Foresi, Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami. OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 7, Babatunde 1, Turco, Bolzonetti 8, Parini 4, Covino 1, Caforio (L), Perovic 8, Salvatori 3, Aluigi. Non entrate: Biagini (L), Saguatti, Cangini. All. Barbolini. ARBITRI: Cecconato, Selmi. NOTE – Durata set: 26′, 24′, 24′; Tot: 74′. MVP: Torcolacci.

Top scorers: Torcolacci A. (13) Obossa J. (12) Consoli C. (12)

Top servers: Perovic N. (2) Cvetnic L. (1)

Top blockers: Torcolacci A. (5) Salvatori C. (2) Consoli C. (2)

LE SERIE

Itas Trentino – Cda Talmassons 2-0

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia 1-1

SERIE A2

PLAYOFF PROMOZIONE

GARA 3

Domenica 30 aprile ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Bresci