Alma Racing, bilancio positivo per Patrizia Sciascia dopo Rally Regione Piemonte e Prealpi Orobiche

Un ottimo esordio stagionale quello della pilota sanremese Patrizia Sciascia, che chiude con due ottimi risultati, le trasferte al #RA Rally Regione Piemonte e Rally Prealpi Orobiche. Due gare dall’elevato valore tecnico ed agonistico, dove la portacolori ALMA Racing, ha voluto ritrovare il giusto feeling con la Volkswagen Polo R5 della factory santostefanese Balbosca. Esperienze che ha condiviso con la friulana Samantha De Colle e con Piercarlo Capolongo, alternatisi alle note, rispettivamente nell’impegno albese ed in quello bergamasco.

Un bilancio che la Sciascia traccia partendo dall’esperienza tricolore nella seconda tappa del CIAR, facendo un passaggio sull’impegno che l’ha vista impegnata nel weekend scorso sulle strade della Coppa Rally di Seconda Zona: “Ad Alba è stata una gara di rodaggio, in vista appunto della gara di coppa di questo fine settimana. Con Samantha è stato emozionante, riuscendo oltretutto a raccogliere anche degli ottimi parziali, come successo durante il secondo giro sulla “San Grato”, dove paragonando le classifiche ci saremmo inserite al secondo posto tra le Rally2 della gara CRZ. Grande la soddisfazione per aver raccolto il successo nella classifica riservata al femminile. Onorata per esser stata premiata sulla pedana finale con il riconoscimento in ricordo di Livio Bona”.

Un risultato che è stato rispecchiato durante lo scorso fine settimana, con la nona posizione assoluta raccolta sulle strade di Selvino e della bergamasca, rese celebri negli anni passati per il passaggio del mondiale brianzolo. Un passaggio che la pilota sanremese commenta così: “non è stato particolarmente semplice, in quanto si trattava della prima esperienza al Prealpi Orobiche. Ne è conseguito tuttavia un buon risultato, grazie anche all’apporto di Piercarlo alle note, nonostante il livello dei piloti fosse sempre molto elevato. In chiusura ci terrei a ringraziare la scuderia ALMA Racing, gli sponsor, a partire da Unipolglass, Tigullio Serramenti, Olivetti, LM Lavanderia Martinengo e tutti gli amici che ci sostengono”.