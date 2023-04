TDR 2023 – UNDER 19 LIVE: PIEMONTE-VDA ELIMINATO, SICILIA 0-1 SU RIGORE. RIVIVI LA DIRETTA

Terza giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al sintetico del “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 19 di Piemonte-VdA e Sicilia. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-SICILIA SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

FORMAZIONI UFFICIALI

Piemonte-VdA: Bergonzi (6′ pt Romanin), Andreotti (17′ st Magalhaes), Bianco (21′ st Borin), Cannavò, Dell’Anno, Ferrari (27′ st Masante), Merlo (33′ st Critelli), Morganti, Savva, Scala, Tomasino.

A disp: Chiaria.

Allenatore: Luciano Loparco.

Sicilia: Marino, Borrometi, El Yakoubi, Fratantonio (21′ st Saia), Giuffrida, Insana (17′ pt Magro), Misseri (43′ st Greco), Perrone, Pisciotta, Scaletta, Scozzari (27′ st Russo).

A disp: Furnari, Kubi, Taibi, Tempesta.

Allenatore: Calogero Capraro.

Marcatore: 45′ st rig. Perrone (S)

Note: pomeriggio velato e gradevole. Ammoniti Morganti, Bianco, Dell’Anno (P), Misseri (S). 41′ st espulso Dell’Anno (P), 53′ st espulso Scala (P).

PRIMO TEMPO

Si comincia!!! Piemonte-VdA in biancorosso, Sicilia in biancoblù. 4-2-3-1 per i ragazzi di mister Loparco.

2′: parte fortissimo la selezione siciliana, Scozzari va col sinistro dal limite e Bergonzi alza in angolo con la punta delle dita;

6′: tegola in casa Piemonte-VdA, problemi fisici al portiere Bergonzi (dell’Alba Calcio). Al suo posto ecco Romanin;

gioco molto spezzettato e gara molto “energica” fin qui. 0-0 superato il 15esimo;

23′: inserimento perfetto di Perrone, destro in corsa in piena area e pallone che si alza sopra la traversa;

32′: il direttore di gara ferma il gioco per permettere all’ambulanza di soccorrere Insana (Sicilia) uscito per infortunio;

35′: punizione calciata da Andreotti, sull’out di sinistra, la difesa siciliana si rifugia in angolo;

42′: calcio piazzato di Scozzari con il sinistro, dal limite, sfera che si spegne di poco alta;

43′: i padroni di casa rispondono con un colpo di testa, alto, di Savva;

46′: Morganti va col destro su punizione, dai 20 metri, Marino dice di no in tuffo;

48′: Tomasino, sotto porta, non trova la stoccata vincente dopo un’azione elaborata dei piemontesi-valdostani;

49′: ancora brividi dalle parti della porta siciliana, Scala sotto misura non inquadra lo specchio della porta di testa.

0-0 all’intervallo!

SECONDO TEMPO

Nessun cambio e ripartiti;

3′: destro di Bianco dal limite e dai 18 metri, tiro “strozzato” e che termina out;

7′: contatto davvero molto dubbio in area piemontese-valdostana, con Perrone che finisce a terra (dopo l’intervento di Morganti); l’azione prosegue e Scozzari spedisce sopra la traversa;

23′: cavalcata di Dell’Anno, sinistro potente appena dentro l’area e grande risposta di Marino, in calcio d’angolo;

30′: ancora 0-0;

37′: Romanin si distende in tuffo e respinge una conclusione giunta in mischia;

41′: Piemonte-VdA in 10! Espulso Dell’Anno;

44′: rigore per la Sicilia, atterrato Saia. 45′: Piemonte-VdA vs Sicilia 0-1, Perrone dal dischetto non sbaglia!

49′: Scala sotto porta, alza sopra la traversa di testa!

53′: in ampia zona Cesarini, rosso diretto per proteste a Scala;

Piemonte-VdA vs Sicilia 0-1, FINALE.