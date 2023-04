Al via il campionato di Serie C di Baseball: c’è anche la JFK Mondovì

Domenica il campionato di serie C di baseball muoverà i primi passi, anche se nel prologo del 2 aprile si è già giocato il derby ligure fra il Sanremo e la Cairese, vinto dagli ospiti per 13-3.

Quest’anno con una formula un po’ più articolata, la lunga stagione della terza serie nazionale vedrà in programma tanti incontri per le squadre piemontesi, le quali sono divise in più gironi.

Si è tenuto conto della vicinanza geografica con la Liguria (girone A) e la Lombardia (girone D), agevolando di fatto gli spostamenti ed inserendo alcune formazioni affiliate al C.R. Piemonte anche nell’intergirone C.

Anche in questo campionato saranno attive le collaborazioni fra le società, che consentiranno soprattutto agli atleti più giovani di incamerare minuti di gioco ed esperienza. Buon campionato a tutti.

GIRONE A: Baseball Club Cairese, Brothers Baseball e Softball Club Silvano D’Orba (Al), JFK Baseball Mondovì (Cn), Aquila Baseball e Softball Finale Ligure, Sanremo Baseball Club ASD

GIRONE B: Avigliana Bees, Desperados Torino, Cubs Grizzlies Torino, Jacks Torino, Red Clay Castellamonte

GIRONE D: Bovisio Buffaloes, Bollate Baseball, Sacco Legnano, Athletics Novara, Porta Mortara Novara, Rho Baseball, Saronno Baseball Club, Baseball Vercelli

Ecco gli incontri in programma:

16/04/2023

ore 10:00

Comunale di Torino

Desperados – Brothers

ore 15:00

Impianti sportivi Avigliana

Avigiana Bees – Red Clay Castellamonte

Bob Clemente Vercelli

Baseball Vercelli – Sacco Legnano

Comunale Bollate

Bollate – Saronno

Campo 1 Marco Pistocchi – Rho

Rho Baseball – Buffaloes Bovisio

Marco Provini – Novara

Athletics Novara – Porta Mortara Novara

Comunale Viola – Finale Ligure

Riviera Aquila – JFK Mondovì

Comunale – Cairo Montenotte

Cairese – Sanremo

19/04/2023

ore 20:00

Comunale di Torino

Cubs Grizzlies – Jacks Torino

