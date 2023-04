Cuneo, Intercultura è alla ricerca di famiglie ospitanti

Mercoledì 19 Aprile alle 18:30: un incontro online con i volontari per saperne di più su come regalare alla propria famiglia un’esperienza di crescita internazionale senza muoversi da casa

I volontari di Intercultura di Cuneo stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese e, per illustrare progetti e iniziative hanno organizzato per Mercoledì 19 Aprile alle 18:30 (https://meet.google.com/qyq-pwnj-qwq) un incontro online in cui daranno tutte le informazioni sul programma di ospitalità, rispondendo alle domande delle famiglie interessate a candidarsi.

Per partecipare alla riunione su Google Meet, seguite il link: https://meet.google.com/qyq-pwnj-qwq

Oppure inserite questo codice su Meet: qyq-pwnj-qwq

Al momento nella zona di Cuneo sono 5 i ragazzi ospitati all’interno del programma Intercultura. Frequentano le scuole superiori e un corso di italiano per aiutarli ad integrarsi meglio. Sono arrivati a Settembre dalla Norvegia, dal Giappone, dalla Danimarca e dalla Thailandia.

Come loro, altri 600 circa studenti adolescenti di 60 Paesi di tutto il mondo stanno trascorrendo 2, 3, 6 mesi, un intero anno scolastico accolti da una famiglia come dei veri e propri figli e inseriti in una scuola di una delle 158 città italiane dove Intercultura è presente con i suoi volontari.

La fine di quest’anno scolastico si avvicina a grandi passi e quindi occorre programmare già da ora l’arrivo degli oltre 400 giovani che giungeranno in Italia già il prossimo settembre.

All’incontro di Mercoledì 19 Aprile ci saranno anche alcune famiglie ospitanti per dare la propria testimonianza.

È un’esperienza impegnativa quella dell’ospitalità, certo, ma che dà tantissime soddisfazioni a tutti i membri della famiglia: dai genitori ai figli di ogni età. Tant’è che 3 italiani su 10 si dicono disponibili a vivere un’esperienza interculturale internazionale, accogliendo nella propria casa uno studente straniero (fonte: indagine Ipsos su 997 italiani, promossa da Intercultura – giugno 2022). Le motivazioni principali che spingerebbero una famiglia ad ospitare sottendono un forte desiderio di apertura: per il 40% perché è un momento di confronto e scambio culturale, per il 16% per far vivere ai propri figli un’esperienza di scambio reciproco, per il 12% per migliorare la conoscenza di una lingua straniera, per l’11% perché l’esperienza di accoglienza potrebbe essere uno stimolo di crescita per i propri figli. Interessante la risposta del 15% degli intervistati che ravvisa la possibilità “patriottica” di far conoscere e diffondere la nostra cultura e tradizioni.

Guidate e assistite dai volontari di Intercultura le famiglie hanno la possibilità di confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse regalandosi un viaggio senza muoversi da casa. L‘esperienza di accogliere in famiglia un adolescente proveniente da un altro Paese favorisce il dialogo e l’incontro tra culture e può rappresentare un valido antidoto alla chiusura fisica e mentale che la pandemia prima e la crisi internazionale ora stanno imponendo, a più livelli, nelle nostre vite.

“Mettersi in gioco non è solo una questione da ragazzi – spiega Nadine Ceyret, Presidente del gruppo di volontari del Centro locale di Cuneo anche per una famiglia o una scuola aprire la propria porta a uno studente straniero significa confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse. La ricerca di un punto di incontro, mediato dal dialogo interculturale, ha un valore profondo e contribuisce al cambiamento della nostra società e alla crescita di nuove generazioni più aperte e internazionali”.