Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì si scioglie sul più bello a Montecchio: i playoff adesso sono un’impresa

Si complica enormemente al Palaferroli di San Bonifacio il cammino della LPM Bam Mondovì verso i playoff della Serie A2 femminile di pallavolo. La compagine monregalese cede per 3-0 di fronte alla ottima formazione casalinga della Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che vendica in questo modo la sconfitta patita a dicembre in Coppa Italia.

Il primo set vede il sestetto veneto partire forte, trascinato dall’ex Tanase, e controllare con un paio di punti di vantaggio per buona parte dello stesso. Il “Puma” reagisce sul filo di lana e parte un lungo braccio di ferro che Montecchio vince solamente per 30-28 dopo 35 minuti di battaglia agonistica.

La frazione seguente vede il confronto serrato continuare senza che nessuna delle due contendenti riesca a prendere del margine. Le monregalesi si spingono fino al 21-20 ma il break finale premia Montecchio, che trova un parziale di 4-1 e vince 25-22, portandosi quindi avanti per 2-0.

Nell’ultimo set la LPM Bam Mondovì parte decisa a riaprire la gara e già sul 4-0 coach Sinibaldi è costretto a fermare il gioco. Il sestetto di coach Solforati resta avanti fino a metà set, poi Montecchio inizia una lenta rimonta (15-16) che esplode fragorosa nel “parzialone” finale che chiude la contesa sul 16-25.

Tra le padrone di casa, come detto, ottima prova della ex Tanase (14 punti), ben spalleggiata da Angelina (16), Marconato (14) e Mazzon (12). Nelle fila della LPM Bam Mondovì la migliore è ancora Decortes (15) seguita da Grigolo (14), ma nessun’altra atleta arriva alla doppia cifra.

Mondovì viene superata in classifica dalla stessa Montecchio, nonché staccata da Busto Arsizio, capace di strappare un punto alla già promossa Roma. In attesa di Talmassons e della sua sfida a Brescia di lunedì, il “Puma” vede la qualificazione ai playoff farsi inevitabilmente difficile, quasi ai limiti dell’impossibile.