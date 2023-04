Calcio a 5, A2: Sporting Altamarca “mette la freccia” nel finale, 3-1 all’Elledì

Lo Sporting Altamarca si affida Miraglia, Delmestre, Maltauro, Zarantonello e Cerantola; l’Elledí Futsal parte con Lamberti, Mantino, Tato, Costamanha e Morano.

I padroni di casa cominciano forte e il tiro di Cerantola impegna subito Lamberti. Le prime battute sono all’insegna del possesso di palla dei veneti che passa in vantaggio con il tap-in di Houenou al 7′, dopo un tiro dalla distanza di Miraglia (1-0). I gialloblù rispondono con il portiere di movimento con Gerlotto, che ritorna a disposizione di Giuliano. Delmestre è il più ispirato dei suoi negli ultimi metri, ma Lamberti è attento a opporsi con successo. La prima occasione dell’Elledí arriva a poco più di 4 minuti dalla fine della prima frazione: Costamanha mette in moto Tato che non va distante dalla rete. Sandri, ancora servito dal piazzato di Costamanha, centra il palo. Il pareggio (1-1) è nell’aria e arriva negli ultimi 2 giri d’orologio con Mantino, che trasforma al volo il bel suggerimento del solito Costamanha.

Il secondo tempo si apre con l’Elledí che continua a giocare con il power play ed è proprio Gerlotto a sfiorare il vantaggio, Miraglia però si supera e chiude la saracinesca. Lamberti risponde al collega di ruolo neutralizzando le conclusioni degli uomini di Pagana. Sono loro, nella fase centrale della seconda parte di gara, gli assoluti protagonisti. Al PalaMaser diventa una partita a scacchi con i trevisani che giocano a loro volta la carta del portiere di movimento. Lamberti dimostra ancora grande solidità quando Cerantola e Delmestre mirano la porta. Lo Sporting dalla distanza colpisce il legno, dall’altra parte Miraglia in uscita difende il pareggio su Mantino. Cerantola, a 2′ 55″ dalla sirena conclusiva, si mette in proprio e, dopo una doppia finta micidiale, con una perla di punta sblocca il match (2-1). Giuliano spende il suo time-out, ma al ritorno in campo è ancora il pubblico di casa a festeggiare grazie a Delmestre che deposita in fondo al sacco (3-1). L’Elledí colpisce ancora un palo nel finale, ma non c’è più tempo per recuperare. A Maser termina 3-1.

L’Elledí Futsal tornerà in campo a Caramagna Piemonte sabato 15 Aprile con il Milano C5, match decisivo per conquistare il pass per i play-off Serie A2 Èlite.

Reti di Houenou, Cerantola e Delmestre (Altamarca); Mantino (Elledí).

cs