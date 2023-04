TDR – Calcio a 5, U15: Piemonte-VdA battuto in finale e “al fotofinish” dal Lazio

Come nel 2016 anche nel 2023 il Lazio beffa il Piemonte VdA con un gol di Immich a pochi secondi dal fischio finale. La squadra di mister Fazio vince per 2-1 una partita equilibrata, corretta e molto combattuta. Tutti e tre i marcatori della finale non avevano mai segnato in questo TDR, un episodio che la dice lunga sulla qualità di entrambe le squadre. Entrambe le Rappresentative avrebbero meritato il successo. Per il Lazio è il secondo titolo di categoria in assoluto. Il Piemonte VdA per la seconda volta si ferma ad un passo dal suo primo scudetto di categoria.

Riavvolgiamo il nastro del film della partita. Il Lazio ha chiuso il primo tempo in vantaggio con la prima firma al TDR di Marchetti. Il Piemonte VdA a metà ripresa ha centrato il pari con Dainese fino ad un giro di orologio dal termine della gara quando Immich ha gonfiato la rete consegnando la Coppa al Lazio.

Cupaioli (Abruzzo) e Principato (Piemonte VdA) con sei gol ciascuno chiudono il TDR al primo posto della classifica marcatori della categoria.

PIEMONTE VDA-LAZIO 1-2 (0-1 p.t.)

PIEMONTE VDA: Blom, Caracciolo, Dainese, De Cesario, Luberto, Palumbo, Principato, Rusciano, Tancredi, Taverniti, Vercelli, Zedda. All. Fiore

LAZIO: Malatesta, Imperi, Ferraro, Torella, Guerra, Giove, Immich, Di Michele, Nozzi, Marchetti, Moscati, Gatto. All. Fazio

MARCATORI: 7’27” p.t. Marchetti (LAZ), 9’45” s.t. Dainese (PIE), 14’16” Immich (L)

AMMONITI: Caracciolo (PIE)

ARBITRI: Valentina Cortelazzo (Este), Gioele Gasparetto (Rovigo) CRONO: Andrea Galvanin (Vicenza)

