Pallapugno – La Subalcuneo 2023 si presenta: “Le motivazioni sono altissime” (FOTOGALLERY e VIDEOINTERVISTE)

Conferme, novità e voglia di essere protagonisti e competitivi. Con l’orgoglio e la forza della tradizione. La Subalcuneo Pallapugno ha presentato ufficialmente la stagione 2023, a pochi giorni dall’inizio della Serie A (sabato 8 aprile), presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC. Dal settore giovanile alla Prima Squadra, tutti presenti per una nuova annata sportiva.

A fare gli onori di casa, il Presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola: “Sarà una bella stagione, con tanti giovani e anche Cuneo si è rinnovata. Penso che la gente tornerà agli sferisteri, per assistere ad un campionato equilibrato: ci sarà da divertirsi. Ci teniamo di cuore a dare una mano agli sport storici come la Pallapugno, che ha grande tradizione e che avrà un futuro roseo”.

Così il Presidente di Subalcuneo Agostino Toscano: “Sono orgoglioso di essere presidente di questa società che non ha una lira di debiti e per questo devo ringraziare gli sponsor e i collaboratori. Speriamo di fare un bel campionato, abbiamo trovato un giovane come Marco Battaglino che promette bene e che ha già alcuni anni di esperienza e che ci porti in alto”.

Intervenuto l’Assessore allo Sport del Comune di Cuneo Valter Fantino, che ha ricordato in primis l’importanza della costruzione del nuovo sferisterio, in tempi brevi, nella sede attuale, in Piazza Martiri, soffermandosi poi sul lavoro del club in prospettiva: “Un movimento che cresce tutti gli anni, non solo nel vivaio, ma anche con la Prima Squadra, che scommette su battitori giovani. Ritengo che stiano lavorando con grande oculatezza, in anni difficili: così ragionando potranno potranno creare base e togliersi delle soddisfazioni”.

Nuovo battitore e capitano dell’Acqua S.Bernardo Subalcuneo è, appunto, Marco Battaglino, classe 1998, ex Monticellese, Spigno Monferrato e Canalese: “Per me è un onore, ringrazio la società che mi ha dato questa possibilità, un sogno da tanto tempo. Una squadra allestita molto bene e che può puntare ad arrivare in fondo e ce la metteremo tutta. Sarà una Serie A super combattuta”.

“Le motivazioni sono altissime: ci siamo allenati molto bene, partendo in anticipo rispetto agli altri e abbiamo disputato una preparazione degna di una squadra di Serie A di livello. – così il Direttore Tecnico Giuliano Bellanti – E’ un periodo in cui il nostro nuovo capitano deve adattarsi, dal punto di vista tecnico e del gruppo, ma ha delle ottime doti e bisogna dargli del tempo: se giochiamo come ho in mente, potremo competere con tutti”.

Hanno partecipato all’evento, presentato da Marco Malinki, i vertici della Subalcuneo, con il vicepresidente Franco Civallero, il direttivo formato da Luca Selvini, segretario, e dai consiglieri Elio Capello, Marco Daziano e Adriana Franza; il Delegato Provinciale del CONI, nonché consigliere di CRC, Claudia Martin; il Consigliere di CRC Mario Sasso; il Consigliere Comunale Serena Garalli; per Acqua S.Bernardo Edoardo Biella; per Intesa San Paolo Luca Sandri (Direttore Area Detail Piemonte Sud) e Patrizia Vinci (Direttore Terzo di Area Terzo Settore Piemonte Sud e Liguria); per Generali Assicurazioni Aurelio Cavallo; Mario Pasquale, storico telecronista del balon, che ha introdotto la squadra di Serie A.

LE SQUADRE 2023 SUBALCUNEO PALLAPUGNO

PULCINI:

Battitore: Pierstefano Beccotto

Centrale: Jorge Barbero

Terzini: Simone Dutto, Leonardo Gastaldi, Lorenzo Gazzera.

Direttori Tecnici: Manuel Brignone e Giorgio Borgognone

ESORDIENTI A

Battitore: Gabriele Ferreri

Centrale: Luigi Osenda, Martina Giubergia

Terzini: Alessio Serra, Leonardo Tallone, Gioele Sorzana.

Direttore Tecnico: Lorenzo Terreno

ESORDIENTI B

Battitore: Sasha Selvini

Centrale: Mattia Fantino, Andrea Sposato

Terzini: Andrea Michelis, Tommaso Saracino

Direttore Tecnico: Ezio Brignone, Giorgio Borgognone

ALLIEVI

Battitore Matteo Rebuffo

Centrali: Nicolò Vit, Martina Giubergia

Terzini: Samuele Varrone, Gabriele Pittavino

Direttore Tecnico: Mattia Dho

SERIE C2

Battitore: Andrea Giubergia

Centrale: Luca Unnia

Terzini: Lorenzo Mellano, Emanuele Cavallo, Mattia Baracco

Direttore Tecnico: Mattia Dho

SERIE A

Battitore: Marco Battaglino

Centrale: Roberto Corino

Terzino al muro: Enrico Rinaldi

Terzino al largo: Jacopo Pesce

Riserve: Andrea Corino e Andrea Giubergia

Direttore Tecnico: Giuliano Bellanti

Preparatore Atletico: Lorenzo Terreno

Fisioterapisti: Lorenzo Bergese, Gianluca Galetto, Enrico Marino, Mattia Oliva, Sara Monetti, Gianmario Terreno.