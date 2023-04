Prima trasferta internazionale per Marco Buttieri, componente della giunta nazionale di Federcasa e responsabile dell’Ufficio Europa di Federcasa, federazione che riunisce le 82 aziende italiane che gestiscono l’edilizia residenziale pubblica.

Buttieri, saviglianese, ha preso parte, nei giorni scorsi in Spagna, a Valencia, all’incontro tra la delegazione italiana e quelle della penisola iberica: Spagna e Portogallo.

Commenta Buttieri, che è anche vicepresidente dell’ATC (Azienda Territoriale della Casa) del Piemonte Sud (Cuneo, Asti e Alessandria):

“É stato per me un onore rappresentare l’Italia all’atto della firma della fondazione del Patto del Mediterraneo, che racchiude tutte le aziende che gestiscono patrimoni pubblici residenziali di Italia, Spagna e Portogallo. Un’azione comune di condivisione delle buone pratiche che sarà fondamentale – aggiunge – per incidere sulle politiche europee in tema di abitazioni, energia e finanziamenti rivolti all’housing sociale”.

L’accordo, siglato nel fine settimana nel Palazzo della Regione di Valencia, rappresenta un passaggio importante per una sempre più stretta collaborazione tra quanti, a livello europeo, si occupano della gestione e della cura del patrimonio residenziale pubblico.