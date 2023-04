Calcio a 5, A2: poker della Samp a Caramagna Piemonte, Elledì va ko (2-4)

Il 28° turno mette di fronte, al Palasport di Caramagna Piemonte, Elledí Futsal e Sampdoria Futsal.

Mister Giuliano parte con Lamberti tra i pali, Sandri, Gallo, Tato e Vincenti; De Jesus si affida a Lo Conte, Foti, Scigliano, Rossini e Saponara.

Le prime battute del match sono scoppiettanti con gli ospiti che sfruttano subito la prima occasione e vanno in vantaggio: Rossini è il più veloce di tutti e, dopo appena 52″, i blucerchiati possono già festeggiare (0-1).

I gialloblù non si scompongono e sugli sviluppi di un corner, un minuto dopo, pareggiano (1-1) con il miglior marcatore, è ancora Giovanni Vincenti a fare male.

Succede tutto nei primi minuti con le due formazioni che raggiungono l’intervallo in perfetta parità.

La seconda parte di gara comincia come la prima e Rossini supera al 1′ minuto Lamberti (1-2).

Protagoniste sono ancora le retroguardie e gli estremi difensori, ma quando l’Elledí prova a impattare con il power play, la Samp punisce con Scigliano e Foti (1-4).

Nell’ultimo giro di lancette, Tato non sbaglia il rigore (2-4), ma non c’è più tempo: i liguri superano l’Elledí 4-2.

La formazione di Giuliano ritorna in campo sabato prossimo con lo Sporting Altamarca.

Reti di Vincenti e Tato (Elledí); Rossini (2), Scigliano e Foti (Sampdoria).

