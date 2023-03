Il sindaco di Alba Carlo Bo ha incontrato Haec Dies, l’associazione del coro albese di canto gregoriano

Lunedì 27 marzo il sindaco Carlo Bo ha incontrato il presidente dell’associazione Haec Dies Teodoro Bubbio e il direttore dell’omonimo coro di canto gregoriano Ezio Aimasso.

I rappresentanti dell’associazione hanno voluto salutare il primo cittadino alla vigilia della partenza del coro per una nuova trasferta, questa volta in Trentino, dove il 15 e il 16 aprile si esibirà in due messe, di cui una nell’abbazia benedettina di Marienberg, la più alta d’Europa.

L’insieme vocale Haec Dies è nato nel 2009 da un gruppo di persone con esperienze musicali differenti, unite dalla comune passione per il canto gregoriano. Oggi consta di 11 elementi ed è diretto da Ezio Aimasso, fondatore del gruppo e dottore in canto gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Nel corso degli anni lo studio del repertorio è stato indirizzato sia alla liturgia sia al supporto di conferenze e programmi a tema. Con il Museo Diocesano di Alba ha curato l’esecuzione di alcuni brani contenuti nel Rotulo di San Teobaldo, autorevole ed originale testimonianza di canto monodico del XIII secolo.

Il sindaco Carlo Bo: “È stato un piacere incontrare e conoscere una realtà così attiva ben oltre i confini della provincia. Un’altra eccellenza albese di cui siamo molto orgogliosi. La musica, in tutte le sue forme, ha sempre un grande valore. In questo caso poi ha anche il pregio di tramandare e tenere vivo un sapere antico e importante, associato alla nostra tradizione liturgica”.

“È uno dei pochi cori di canto gregoriano attivo nella provincia – dicono il presidente dell’associazione Haec Dies Teodoro Bubbio e il direttore del coro Ezio Aimasso – e abbiamo voluto consolidare la nostra realtà costituendoci come associazione. Sono tante le richieste che riceviamo e i concerti fatti che ci hanno regalato moltissime soddisfazioni: a Boblingen, città gemella di Alba, a Sant’Antimo vicino a Montalcino, a Saluzzo in occasione della festa del Salone del libro antico. I prossimi appuntamenti sul territorio saranno il 7 maggio a Bra e il 28 maggio con Alba Music Festival nella chiesa di San Giovanni”.