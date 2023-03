Un progetto per promuovere la corretta alimentazione e sani stili di vita da 0 a 6 anni

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, ed è realizzato in collaborazione con un Team di ricerca dell’Università del Piemonte Orientale; si svolgerà a partire da aprile 2023 e avrà una durata di due anni.

L’adesione delle famiglie sarà possibile a partire da aprile e sino a fine giugno 2023 e basterà scaricare una App, il cui funzionamento verrà illustrato durante l’incontro, che

accompagnerà le famiglie per tutta la durata del progetto.

I genitori che aderiranno:

• Compileranno tramite la App un questionario guidato sull’alimentazione, gli stili di vita e sulle caratteristiche della famiglia,

• Saranno invitati a far partecipare il proprio bambino alla “giornata della salute”: una giornata di giochi organizzata presso le scuole dell’infanzia e gli asili nido nel mese di maggio.

• Saranno invitati a recarsi dal proprio pediatra per effettuare un “bilancio di salute” del

bambino.

• Riceveranno tramite la App informazioni di interesse sui temi dell’alimentazione e del

movimento fisico.

I dati raccolti, nel pieno rispetto della privacy e dell’anonimato, saranno utilizzati per effettuare una ricerca scientifica, che consentirà una mappatura del rischio di obesità infantile nella popolazione, di migliorare l’efficacia dell’attività di prevenzione e, contestualmente, di sensibilizzare le famiglie ai temi dell’alimentazione e degli stili di vita sani.