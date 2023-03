Nuoto, ai Regionali invernali di Torino tante soddisfazioni per la ValleBelbo Sport

Seconda giornata di Campionati Regionali invernali di Categoria davvero soddisfacente per la ValleBelbo Sport. Il secondo fine settimana di gare al Palanuoto di Torino mette in evidenza, ancora una volta, le grandi doti di Lucia Tassinario (categoria Juniores), capace di dominare altre due gare individuali (oro nei 100 sl in 57”43 e oro nei 100 misti in 1’04”22, primato personale) e di contribuire in maniera determinante ai due podi conquistati con le staffette del Team Dimensione Nuoto (oro nella 4×100 mx cadetti, ha nuotato la frazione a farfalla in 1’01”43, e bronzo nella 4×200 sl con 2’06”00 in prima frazione).

Per Lucia, ora gli obiettivi sono puntati sui Criteria Nazionali Giovanili di Riccione (25-30 marzo), evento per cui ha ottenuto la qualificazione in otto gare individuali (50-100-200 sl, 100 dorso, 50-100-200 farfalla e 200 misti) e potrà gareggiare nelle staffette 4×100 sl e 4×100 mx. La portacolori della ValleBelbo Sport non si nasconde e andrà all’appuntamento italiano giovanile in vasca corta, il più prestigioso della stagione invernale, con importanti ambizioni.

A Torino, Elisa Ferrari (categoria Ragazze) ha ottenuto un risultato di grande rilevo: la ragazza nicese, prodotto del vivaio della ValleBelbo Sport che come tutti gli atleti si allenano presso il centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato, nuota un eccellente 1’04”33 nei 100 sl ottenendo la nona posizione. Francesca Gallione (Junior) centra il sesto posto nei 50 rana (34”77) e nuota una buona frazione in staffetta mista (1’14”09 nella frazione a rana), Camilla Palumbo (Ragazze) si migliora nei 200 dorso (2’48”63, 16^) e chiude al sesto posto i 400 misti (6’23”26) mentre Federica Ferraris (Senior) ottiene l’ottavo posto nei 50 rana (36”38).

I Campionati Regionali invernali di Categoria consentono a Pino Palumbo, responsabile tecnico della Vallebelbo Sport, che ha supportato la squadra assieme al preparatore atletico Adele Corapi, di tracciare un bilancio positivo e incoraggiante per l’immediato futuro: tutti gli atleti del team hanno contribuito, con il loro punteggio ottenuto nelle prove individuali, a portare la squadra al quarto posto nella classifica di società in Piemonte, un segnale importante di come in provincia di Asti si siano gettate le basi per una strutturata attività agonistica che parte dalla scuola nuoto, sviluppa il vivaio e offre a tutti gli atleti la possibilità di affrontare in maniera strutturata percorso di crescita che valorizzi al meglio le loro capacità.