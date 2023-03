Grazie al bando “Next generation schools” arriveranno 10mila euro a Rifreddo

Nel contesto del bando Next Generation Schools, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha messo a disposizione dei Comuni delle risorse attraverso un percorso di accompagnamento riferito alla sezione “Nidi e scuole dell’infanzia”. Una facoltà riservata alle amministrazioni risultate beneficiarie dei finanziamenti dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione dei fondi PNRR per “Asili nido e scuole dell’infanzia che è stato lanciato dalla Fondazione nel gennaio 2022 per massimizzare l’efficacia degli investimenti realizzati con i fondi del PNRR relativi al programma “Futura, la Scuola per l’Italia di Domani”. “Più in dettaglio – ci spiega il sindaco Cesare Cavallo – il Bando “Next Generation Schools” della Fondazione si rivolge agli enti pubblici territoriali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che si sono aggiudicati le risorse previste nell’ambito dei 4 Avvisi pubblici del Ministero dell’Istruzione del 2 dicembre 2021: “nuove scuole”, “asili nido e scuole dell’infanzia”, “palestre” e “mense”. Lo stesso fa riferimento alla Call “Nidi e scuole d’infanzia” è prevede un percorso di accompagnamento e di supporto con l’obiettivo di accompagnare le diverse fasi di progettazione degli interventi attraverso azioni di formazione, consulenze di esperti, capacity building. Il percorso, inoltre, permetterà di consolidare le competenze degli enti locali per una progettazione interdisciplinare e partecipata nei contesti di: asili nido, scuole d’infanzia e poli dell’infanzia. “È un’opportunità fondamentale – commenta il vicesindaco Elia Giordanino – quella di avere il supporto di un team di esperti quali progettisti, pedagogisti, tecnici logistici e educatori professionali per la gestione futura del polo dell’infanzia di Rifreddo”. Un ulteriore opportunità che, dopo l’ingente finanziamento ricevuto per la realizzazione del nuovo Polo scolastico, sicuramente contribuirà non poco a vincere sfida della gestione della struttura. Una sfida che a Rifreddo pensano di affrontare attraverso una progettazione partecipata con i futuri fruitori della struttura: le famiglie e i bimbi di Rifreddo e della media Valle Po ma anche in sinergia con l’istituto comprensivo ed il progettista Fulvio Bachiorrini.