2° Terres Monviso Outdoor Festival

L’outdoor in tutte le sue forme, in una tre giorni itinerante lungo le vallate alpine e Il Quartiere di Saluzzo a fare da campo base di conferenze, corse, stand, pedalate, laboratori tutti all’insegna del turismo slow e di un modo di incontrare il territorio lento, sostenibile, meditato, cosciente … decisamente passionale e gustoso. Insomma, vero. Soprattutto, l’Outdoor Festival sarà una vetrina per i protagonisti della montagna: chi vi lavora, chi la abita, chi la vive. Che cosa non mancherà? L’entusiasmo che sta muovendo da anni un territorio, l’orgoglio che sta crescendo di Valle in Valle nello scoprire i risultati del lavorare insieme, del condividere, del conoscersi! Quattro temi principali, quattro aree di indirizzo (food, cammini, parchi ed esperienze). Diversi convegni e un corner dove raccontare ciò che avviene al Festival e i progetti 2023 del territorio. L’area Parchi – Parco del Monviso, Aree protette Alpi Marittime, Naturpark Nordeifel e.V., Parco della Murgia materana e una serie di ospiti nazionali e internazionali – l’outdoor education, i convegni per parlare di strutture ricettive, progetti di area vasta, prodotti da zaino. Il corner per confrontarsi in maniera diretta e pubblica, nuovi progetti trail e trekking, il trek food e tanto altro. Lo spazio dedicato alle Associazioni che curano la sicurezza in montagna, e non solo (Soccorso Alpino, AIB, ANA/Protezione Civile e Soccorso Radio). Non mancheranno le news firmate Terres Monviso come la nuova guida al territorio CamperViso, una mappa per vivere il territorio con il proprio Caravan.

All’esterno, i negozi e le ditte di settore saranno occasione per provare il materiale tecnico e conoscere divertendosi. Nuovamente si potrà scalare o andare a cavallo, provare una E-Bike o il nuovo paio di scarpe running e scarponi da montagna… o vivere una notte in tenda negli spazi de Il Quartiere. La novità sarà il venerdì Didattiland. Al mattino le scuole di Saluzzo, Dronero e Revello/Moretta saranno protagoniste nell’agorà del Salone raccontando l’Outdoor Education e i progetti nati dal post Covid. Contribuiranno alla discussione i Parchi trattando il tema “Didattica e la comunicazione come esperienze di sviluppo per i territori“ e la Rete del Buon Cammino. Le scuole il venerdì potranno poi incontrare Associazioni e accompagnatori di media e alta montagna, guide alpine, accompagnatori naturalistici per dare modo a domanda e offerta di avere un momento loro dedicato per iniziare a decidere le gite 2023, ovviamente Outdoor e firmate Alpi piemontesi.

2° Terres Monviso Outdoor Festival Cosa fare!

Il Festival 2023 prevede nelle scuderie de Il Quartiere un percorso ricco di stand dedicati alle aziende sportive, ai negozi di territorio, alle Associazioni e agli esercenti che hanno proposte per l’Outdoor nella stagione 2023/2024.

Nei Cortili si presentano i marchi e le attività con vere e proprie esperienze insieme ai negozi di territorio ospiti – Isaia, Ciclimattio, Il Podio, Peirano Sport, Ravaschietto, Slalom – prove tecniche di calzature per running e nordic walking. La Ferrino Night e il laboratorio di riciclo sartoriale del materiale fallato o non più adatto all’alta montagna – prodotti da testare con personale tecnico, il primo percorso del Vibram Terres Monviso Running Park, una parete per sperimentare l’arrampicata in collaborazione con il Collegio delle Guide e Monviso Outdoor, le novità della collezione calzature outdoor estate 2023 in collaborazione con AKU, che con l’occasione presenterà in anteprima i nuovi modelli di calzature per lavoro in ambiente certificati come Dispositivi di Protezione Individuale, con il fine di promuovere la cultura della sicurezza in montagna e la consapevolezza nelle scelte di acquisto, il tiro con l’arco, l’Outdoor therapy e Datameteo per confrontarsi sul futuro del clima attraverso tanti momenti di formazione, il fascino di rafting e canyoning e il percorso avventura. Non mancherà il “Vibram Test Center” composto da due pedane test, animate da un tech rep Vibram, con due diverse prove: grip su roccia bagnata (rampa Megagrip con set scarpe di prova a disposizione del pubblico) e grip su ghiaccio bagnato (rampa ArcticGrip, con set scarpe di prova a disposizione del pubblico). In questo salone si potrà salire a cavallo, pedalare in E-bike con la Pdv o sperimentare una flotta di biciclette firmate CicliMattio, scoprire il lavoro delle Associazioni che si dedicano al Volontariato e alla sicurezza in montagna (Protezione Civile – Associazione Nazionale Alpini; Soccorso Alpino; Corpo Aib Piemonte; Soccorso Radio). Infine le news firmate Terres Monviso come la nuova guida al territorio CamperViso, una mappa per vivere il territorio.

Lo spazio Expo invece sarà il luogo dove incontrare i Parchi e le aree Mab Unesco, Le Porte di Valle (Pdv Valle Infernotto – Pdv Valle Po Bronda – Pdv Pianura Saluzzese – Pdv Valle Varaita – Pdv Valle Maira – Pdv Valle Grana – Pdv Valle Stura), l’ATL del Cuneese, ATL del Pinerolese, Confartigianato Cuneo, il Cai, le Guide del Monviso, gli Ecomusei e i Musei – Ecomuseo della Pastorizia, Ecomuseo Terra del Castelmagno, Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, Museo della Transumanza, Balma Boves e Museo delle Meridiane. Non mancheranno i negozi di settore e la Libreria del Festival, gestita dall’ALìE (Agenzia Libri e Iniziative Editoriali) in collaborazione con Fusta Editore, che rimarrà aperta per tutta la durata della manifestazione. Al suo interno si troveranno i titoli più importanti del panorama editoriale, in particolare, delle Alpi Occidentali e tutte le carte sentieri del medesimo territorio. Per il pranzo e per la cena ritorna l’area del gusto quest’anno Sala Trek Food, dove incontrare i prodotti da zaino, oltre ai piatti tipici della tradizione delle vallate occitane. Lungo le giornate di sabato e domenica, nell’area esterna come nell’area interna, si svolgeranno chiacchierate e confronti negli spazi agorà, dove si parlerà di tanti e diversi argomenti (i percorsi vallivi delle terre Occitane e I sentieri della Resistenza), di evoluzione nei diversi ambiti – tende, bici, equitazione, scarponi (la tecnologia del trek), della montagna raccontata nella letteratura, della montagna scoperta con chi accompagna, della montagna delle cartine, dei rifugisti e degli albergatori (lab del vivere e lavorare in montagna).