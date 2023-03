Inaugurato l’e.DO Learning Center al Rondò dei Talenti

È stato inaugurato nella mattina di mercoledì 1° marzo e.DO Learning Center, l’innovativo laboratorio di robotica sito al Rondò dei Talenti di Cuneo realizzato con il contributo della Fondazione CRC in collaborazione con Comau e PLIN – Project for Learning Innovation. Al primo piano del Rondò dei Talenti, dedicato alla formazione, bambini e ragazzi dagli otto ai diciannove anni troveranno un ambiente di apprendimento con cinque e.DO, bracci robotici di piccola taglia dotati di sei assi motorizzati e di pinza, versatili e facili da usare, progettati da Comau, azienda leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per l’automazione industriale. Attraverso le attività di formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna anche a sviluppare le conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità dell’Industria 4.0.

Il laboratorio ospita fino a trenta partecipanti, distribuiti in cinque isole didattiche attrezzate di e.DO, pc e tablet, e offre esperienze didattiche divertenti e interattive per scoprire la robotica, il coding e le materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Due i tipi di proposte, rivolte alle scuole a partire dalle classi terze del primo ciclo di istruzione fino alla formazione superiore: le Activity Cards, oltre trecento pillole formative della durata di un’ora che permettono di usare e.DO in accompagnamento ad attività su temi di robotica, matematica e coding, e i Training Packages, della durata di quattro ore, che ruotano attorno al concetto di lavoro di gruppo. Ciascun gruppo di studenti utilizza e programma il proprio e.DO per risolvere esercizi sfidanti immersi in contesti lavorativi come quelli che possono verificarsi in un cantiere edile o in una startup.

L’inaugurazione è stata preceduta, tra metà gennaio e metà febbraio, da un percorso di formazione tenuto da Comau che ha formato quindici docenti, oggi certificati come facilitatori e.DO Learning Center. Queste figure sono docenti dei vari ordini e gradi di istruzione provenienti da tutta la provincia di Cuneo. Da marzo e fino alla conclusione dell’anno scolastico le loro classi potranno fruire gratuitamente delle proposte dell’e.DO Learning Center prenotandosi sul sito www.rondodeitalenti.it. Tra i quindici neo facilitatori c’è anche il cuneese Luca Di Meo, ingegnere e docente dell’Enaip di Cuneo, che durante la presentazione di mercoledì primo marzo ha guidato gli studenti della classe terza del corso Operatore elettrico nelle attività dimostrative dedicate alla stampa e alle autorità presenti.

Per far conoscere l’e.DO Learning Center ai ragazzi e alle loro famiglie, sabato 4 marzo verranno proposti due laboratori dal titolo Di pianeti e comete con e.DO. Dalle 10:30 alle 12:30 i ragazzi dai 10 ai 13 anni accompagnati dai genitori potranno entrare in confidenza con i robot e i movimenti di e.DO per poi addentrarsi nei principi della robotica, oltre ad approfondire la propria conoscenza del sistema solare. Dalle 16 alle 18 ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni, dopo un primo approccio con i robot e i movimenti di e.DO, propedeutico a affacciarsi ai principi della robotica e della programmazione, saranno impegnati nelle attività di organizzazione e gestione della movimentazione merci. I due laboratori, condotti da Alberto Frasson, referente del laboratorio e.DO per Fondazione CRC, sono a partecipazione gratuita previa iscrizione sul sito www.rondodeitalenti.it.

“Con l’apertura dell’e.DO Learning Center, il Rondò dei Talenti, a otto mesi dalla sua inaugurazione, si conferma come punto di riferimento, non solo provinciale, in ambito formazione e talento” dichiara Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC. “L’e.DO Learning Center darà l’opportunità a tanti studenti di formarsi in discipline chiave del mondo del lavoro presente e futuro quali robotica, matematica, coding e programmazione. La giornata di oggi è una tappa importante che conferma le grandi possibilità offerte dalla collaborazione con realtà imprenditoriali come Comau e la sua Academy e con le istituzioni attive in questi ambiti a livello provinciale: una felice combinazione che ci ha permesso di portare a Cuneo un progetto educativo di eccellenza diffuso a livello internazionale”.

“Comau Academy è lieta di collaborare con un partner prestigioso come Fondazione CRC, mettendo a disposizione del Rondò dei Talenti le proprie soluzioni tecniche e stimolanti progetti formativi pensati per aiutare i giovani a sviluppare le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro” commenta Ezio Fregnan, direttore dell’Academy e Business Education di Comau. “Durante il percorso di formazione dei docenti, è stato inoltre importante, per noi, aver avuto l’opportunità di incontrare dei formatori appassionati, che faranno sviluppare al meglio le potenzialità di questo centro educativo. Vedendo i nostri robot dell’e.DO Learning Center a servizio delle nuove generazioni ci auguriamo che iniziative lungimiranti come questa possano diffondersi”.

“L’inaugurazione dell’e.Do Learning Center è un esempio luminoso e concreto di una collaborazione che porta a Cuneo una tecnologia all’avanguardia, risultato dell’intreccio tra una dimensione tecnologica con i robot educativi e il mondo della didattica, sintesi del know-how e della lunga esperienza di Comau nel campo dell’automazione industriale” aggiunge Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo. “Confindustria Cuneo ne ha compreso fin da subito la portata creando la prima connessione tra Comau e Fondazione CRC e auspica che quanto realizzato qui oggi possa essere replicato in altri contesti nel campo dell’education perché capace di soddisfare le esigenze di formazione di mondi molto diversi: studenti, insegnanti, università, enti di formazione”.