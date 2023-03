Donato dalla Fondazione Crf nuovo pulmino all’Istituto Salesiano

Il 6 febbraio scorso, alla presenza degli studenti, di Don Bartolo Pirra, Direttore del CFP di Fossano, Don Giorgio De Giorgi, economo dell’Ispettoria salesiana del Piemonte e Valle d’Aosta, e del Presidente della Fondazione CRF Dott. Gianfranco Mondino, è stato consegnato il nuovo pulmino che la Fondazione ha donato all’Istituto Salesiano.

Il precedente mezzo, che aveva egregiamente svolto il suo servizio per molti anni, era stato danneggiato in un incidente durante la grande nevicata di dicembre. Il suo sostituto permetterà di agevolare gli spostamenti degli studenti e lavorerà a supporto delle numerose attività didattiche proposte dall’Istituto.

Il Presidente Dott. Gianfranco Mondino dichiara: “La Fondazione CRF è da sempre vicina

all’Istituto Salesiano ed ai suoi studenti, finanziando progetti, iniziative, laboratori e ora

l’acquisto di un pulmino a servizio delle attività didattiche. La Fondazione ringrazia l’Istituto per

il grande impegno a favore dei giovanissimi e dei giovani nel curare la loro formazione personale

e professionale, aiutandoli ad inserirsi facilmente nel mondo del lavoro. In un periodo storico nel

quale si stanno perdendo i “piccoli” mestieri, siamo lieti di affiancare l’Istituto che da sempre

trasmette il valore delle professioni artigiane, le quali per decenni hanno costituito il tessuto

portante del sistema economico italiano.”