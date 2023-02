Volley C/F – El Gall, finalmente c’è la vittoria! Vicoforte passa in trasferta, semaforo rosso per Libellula

Era da molto tempo che El Gall non riusciva a conquistare una vittoria nella Serie C femminile di pallavolo, ma finalmente è arrivata. La formazione di coach Oriana Arduino si impone sul campo della Vol-ley Academy Volpiano per 3-1, facendo anche un passo importante verso l’obiettivo playout. La sfida sul campo delle torinesi vede una partenza a rilento delle langarole, che cedono il primo set alle padrone di casa. Da lì in poi, però, El Gall sale di colpi e conquista i successivi tre parziali in crescendo, fino al 25-14 del quarto.

Con questo successo il sodalizio albese stacca il G.S. Sangone Nichelino al penultimo punto in classifica, quello che significa retrocessione diretta. La quota salvezza è distante ancora sette punti, forse eccessiva, ma garantirsi una possibilità in più per la permanenza in categoria è indispensabile. El Gall tornerà tra e mura amiche il prossimo sabato per la sfida a Santena quarta in classifica.

Dalla sconfitta proprio con Santena si riprende alla grande il Vicoforte Volley Ceva Bam, che si impone in tre set sul campo del G.S. Sangone Nichelino. Anche in questo caso le ospiti vanno via via migliorando, conquistando le tre frazioni con parziali sempre più netti. I tre punti mantengono le vicesi nel gruppo di quattro squadre che lottano per il quarto posto, tutte raccolte in tre punti. Il prossimo impegno per il sestetto di coach Pagliuca è tra le mura amiche, dove cercherà di vendicarsi della pesante sconfitta patita all’andata dal Club76 Playasti.

Si ferma invece la Libellula Volley, impegnata in uno scontro molto complicato sul campo dell’A.F. Volley terza. Le braidesi faticano enormemente nei primi due set, chiusi facilmente dalle padrone di casa. La riscossa arriva nel terzo set, con un successo per 25-21, ma le ragazze di San Mauro Torinese si riprendono e conquistano i tre punti. Per le giovani libellule è ora in arrivo uno snodo fondamentale per la loro stagione: sabato affronteranno infatti il G.S. Sangone Nichelino, con la possibilità tangibile di agganciare la Pallavolo Montalto Dora, che al momento è fuori dalla zona playout.

In testa alla classifica si assiste all’aggancio da parte della Isil Volley Almese Massi ai danni della Unionvolley Pinerolo. Quest’ultima si trova sotto 2-1 in casa della Mts Ser Santena 95 prima di recuperare e imporsi al tiebreak. Il punto perso serve però ad Almese per tornare in vetta, forte del successo sulla Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 17

Vol-ley Academy Volpiano – El Gall 1-3 (26-24, 22-25, 21-25, 14-25)

Mts Ser Santena 95- Unionvolley Pinerolo 2-3 (25-27, 25-22, 25-23, 22-25, 12-15)

G.S. Sangone Nichelino – Vicoforte Volley Ceva Bam 0-3 (20-25, 18-25, 14-25)

A.F. Volley – Libellula Volley 3-1 (25-14, 25-13, 21-25, 25-19)

Club76 Playasti – Pallavolo Montalto Dora 3-0 (25-12, 25-19, 25-18)

In Volley Piemonte – Cascina Capello Chieri 1-3 (25-18, 23-25, 21-25, 24-26)

Isil Volley Almese Massi – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 3-1 (25-17, 26-24, 22-25, 25-15)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Unionvolley Pinerolo 42 Isil Volley Almese Massi 42 A.F. Volley 40 Mts Ser Santena 95 34 Cascina Capello Chieri 33 Vicoforte Volley Ceva Bam 32 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 31 In Volley Piemonte 24 Club76 Playasti 23 Pallavolo Montalto Dora 19 Libellula Volley 16 El Gall 12 G.S. Sangone Nichelino 9 Vol-ley Academy Volpiano 0

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 18 (4/3)

Unionvolley Pinerolo – Vol-ley Academy Volpiano

El Gall – Mts Ser Santena 95

Libellula Volley – G.S. Sangone Nichelino

Vicoforte Volley Ceva Bam – Club76 Playasti

Pallavolo Montalto Dora – A.F. Volley

Cascina Capello Chieri – Isil Volley Almese Massi

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – In Volley Piemonte